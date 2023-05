Opnieuw rellen in Frankrijk: honderdduizenden Fransen de straat op tegen beleid Macron

Zware protesten in de Franse stad Nantes maandag. Beeld Stephane Mahe / REUTERS

In Parijs en Nantes heeft de politie traangas ingezet en worden charges uitgevoerd. Demonstranten raakten slaags met de politie. Meerdere agenten zijn gewond geraakt. Op sociale media is te zien dat kliko’s en auto’s in brand worden gestoken en ramen van winkels en banken worden kapotgeslagen in onder meer Bordeaux, Lyon, Marseille en Toulouse. Tientallen demonstranten zijn gearresteerd.

🚨🇫🇷URGENT - Un policier a pris feu après avoir reçu un cocktail molotov dans les rues de #Paris. L'agent est à terre. (📹@xztim_) pic.twitter.com/oHvnSIWRGs — AlertesInfos (@AlertesInfos) 1 mei 2023

De Dag van de Arbeid op 1 mei is een nationale feestdag in Frankrijk. De afgelopen jaren gingen op deze dag steeds ruim honderdduizend Fransen de straat op bij manifestaties.

Onlangs werd de pensioenleeftijd met twee jaar verhoogd naar 64 jaar. Vakbonden hebben daarom opgeroepen wederom massaal de straat op te gaan. Ze hopen dat dit jaar zeker 1 miljoen mensen deelnemen aan de protesten tegen de pensioenhervormingen. De overheid verwacht maandag meer dan een half miljoen deelnemers door het land.

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties zei zich maandag zorgen te maken over politiegeweld in Frankrijk, meldt Le Monde. Onder meer Denemarken en Noorwegen riepen Frankrijk op om meer te doen met de aantijgingen van excessief politiegeweld tijdens demonstraties.

🚨🇫🇷EN DIRECT - Des pompiers font face aux gendarmes dans les rues de #Paris. pic.twitter.com/KPR28IDE5x — AlertesInfos (@AlertesInfos) 1 mei 2023

Nederlandse vliegvelden hebben last van Franse stakingen

Vluchten van en naar Nederlandse vliegvelden kampen met problemen door de staking van Franse luchtverkeersleiders. Deze staken maandag tot en met dinsdagochtend vroeg vanwege de omstreden pensioenhervorming.

Meerdere vluchten hebben te maken met vertragingen, enkele vallen uit. Het gaat vooral om vluchten van en naar Frankrijk en Zuid-Europa. Op Rotterdam The Hague Airport hebben in totaal zo’n 28 vluchten een vertraging die 30 minuten tot een uur kan duren. Vooral reizen naar Zuid-Europa hebben last van de staking.

“Bijna alle vluchten naar het zuiden zijn vertraagd. De verwachting is dat dit vandaag zo blijft,” zegt een woordvoerster. Volgens haar zijn er geen vluchten geannuleerd vanwege de staking. Ook op Eindhoven Airport hebben vluchten richting Zuid-Europa te maken met vertraging. Een woordvoerster laat weten dat drie vluchten van en naar Frankrijk en Spanje zijn geannuleerd.

Op Schiphol heeft de staking minimale impact, volgens een woordvoerder van de luchthaven. Drie vluchten naar Parijs vertrekken maandag niet. Of dit door de staking komt, kan hij niet met zekerheid zeggen. Wel zorgt de werkonderbreking er volgens hem voor dat vluchten naar Frankrijk vertraging oplopen.