Opnieuw problemen met Boeing 737 MAX-toestellen

Een dag eerder meldde toeleveringsbedrijf Spirit AeroSystems, dat het aluminium frame van de 737’s maakt, aan Boeing dat er een probleem is met twee fittingen waarmee de verticale staart van het toestel wordt bevestigd aan de achterkant van de romp.

“Dit is geen onmiddellijk probleem voor de vliegveiligheid en de vloot die in gebruik is, kan veilig blijven vliegen”, aldus Boeing in een verklaring. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA is volgens Boeing in kennis gesteld van de problemen en de inspecties en reparatiewerkzaamheden aan de toestellen zijn in volle gang. “We zullen in de komende dagen en weken aanvullende informatie verstrekken naarmate we de gevolgen voor de levering beter begrijpen.”

De FAA zegt dat “op basis van de feiten en gegevens die Boeing heeft gepresenteerd”, er geen “direct veiligheidsprobleem is”.

De mankementen zijn aangetroffen bij een aanzienlijk aantal nog niet-geleverde toestellen en vliegtuigen die bij Boeing zijn opgeslagen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf is nog niet te zeggen hoeveel om hoeveel vliegtuigen het exact gaat, omdat de problemen pas recent aan het licht gekomen zijn.

De problemen met de fittingen betekenen een nieuwe tegenslag voor Boeing. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds in 2018 en 2019 twee toestellen van het type 737 MAX vlak na elkaar neerstortten. Bij de dodelijke crashes in Indonesië en Ethiopië kwamen in totaal 346 mensen om het leven.

Daarna werd het toestel lange tijd wereldwijd aan de grond gehouden en moest Boeing technische aanpassingen doorvoeren. De kwestie heeft het concern al meer dan 20 miljard dollar gekost. Ook de levering van de grotere 787 Dreamliner is de afgelopen drie jaar meerdere malen stil komen te liggen wegens productiefouten.