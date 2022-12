Opnieuw Oekraïense aanval op Russisch militair vliegveld Engels-2

Satellietbeelden van het vliegveld Engels-2 na een eerdere aanval deze maand. Beeld AFP

“Dit is een consequentie van wat Rusland ons land aandoet,” aldus een woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht.

Engels-2 ligt zo’n 900 kilometer ten zuidoosten van Moskou en zo’n 800 kilometer van de Oekraïense grens. Dit jaar werd de basis veelvuldig gebruikt voor aanvallen op Oekraïne, onder meer door het inzetten van kruisvluchtwapens vanaf bommenwerpers. Begin deze maand was er al een spraakmakende explosie op het militaire vliegveld, vermoedelijk als gevolg van een raket- of dronebeschieting door het Oekraïense leger.

Deze keer zijn ten minste drie Russische militairen om het leven gekomen door neervallende brokstukken van een Oekraïense drone, die was neergeschoten boven een luchtmachtbasis in de regio Saratov, aldus een Russisch persbureau.

“Een onbemand Oekraïens luchtvaartuig werd op lage hoogte neergeschoten toen dat het militaire vliegveld in de Saratovregio naderde,” aldus een woordvoerder van het ministerie van Defensie tegenover verslaggevers. Eerder maandag meldden Oekraïense en Russische media dat er na middernacht ontploffingen waren gehoord op de basis, een van de twee thuisbases van strategische bommenwerpers, honderden kilometers van de frontlinie in Oekraïne.

Bommenwerpers

Volgens onbevestigde berichten in Russische en Oekraïense posts op sociale media zou een aantal vliegtuigen zijn vernietigd. Op Engels-2 zijn bommenwerpers gestationeerd van het type Tu-95MS Bear en Tu-160 Blackjack. Deze toestellen kunnen zowel nucleaire kruisraketten dragen als conventionele raketten.

Het Russische ministerie van Defensie meldde maandag dat er geen vliegtuigen zijn beschadigd. Onafhankelijke bronnen kunnen dat niet verifiëren, want rond de strategische basis gelden zeer strenge veiligheidsmaatregelen. De regionale gouverneur van Saratov, Roman Busargin zegt dat er geen bedreiging is voor de bewoners. “De civiele infrastructuur is niet beschadigd.”

Oekraïners geliquideerd

De Russische veiligheidsdienst FSB zei maandagmiddag dat ‘een groep van vier Oekraïense saboteurs’ is geliquideerd in de Russische stad Brjansk, 400 kilometer ten zuidwesten van Moskou. De vier zouden ‘terreuraanslagen’ hebben willen plegen, liet de FSB weten aan Russische media. Er werden automatische wapens, explosieven en communicatieapparatuur bij hen aangetroffen. Op een vrijgegeven video zijn vier bebloede lichamen te zien. De laatste maanden waren er diverse explosies bij onder meer wapenopslagplaatsen en elektriciteitscentrales in Rusland. Bevestiging uit Kiev over een Oekraïense commandoactie is er niet.

Volgens militaire analisten hebben de nieuwe aanvallen de reputatie van het Russische leger weer geschaad en opnieuw vragen doen rijzen over de verdedigingscapaciteiten van Moskou. Oekraïne heeft nooit publiekelijk de verantwoordelijkheid opgeëist voor aanvallen op Rusland, maar zegt steeds dat de ‘incidenten’ zijn terug te voeren op ‘karma’ door de Russische invasie in februari van dit jaar.

Meer dan veertig raketaanvallen

Het Russische ministerie van Defensie zei tegen lokale media dat zijn soldaten ‘de klok rond’ werken aan de ontwikkeling van nieuwe posities voor luchtafweerraketten om zich te verdedigen tegen Oekraïense aanvallen. In een verklaring van het ministerie wordt melding gemaakt van de S-300V, een in de Sovjet-Unie gebouwd apparaat dat inkomende objecten tot 30 kilometer hoog en 200 kilometer ver zou kunnen volgen en vernietigen.

Volgens het Oekraïense leger heeft Rusland zondag in totaal meer dan veertig raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Tientallen dorpen in de regio’s Loehansk, Donetsk, Charkov, Cherson en Zaporizja zouden zijn beschoten. De Oekraïense president Volodimir Zelenski had al gewaarschuwd voor mogelijke Russische aanvallen tijdens de feestdagen. Oekraïense troepen vielen naar eigen zeggen twintig Russische doelen aan.