Opnieuw lange celstraf voor Russische oppositieleider Navalny, nu 19 jaar voor ‘extremisme’

Kremlincriticus Navalny riskeert ook naar een ‘strafkolonie met een speciaal regime’ te worden gestuurd. Beeld REUTERS

De zittingen vonden plaats achter gesloten deuren in de strafkolonie IK-6 in Melechovo, zo’n 250 kilometer ten oosten van Moskou. Daar zit Navalny al sinds januari 2021 opgesloten.

Tijdens dit proces moest de bekende Kremlincriticus zich verantwoorden voor het oprichten van een ‘extremistische organisatie’. Zijn anticorruptieorganisatie FBK werd door de Russische autoriteiten in 2021 al in de ban gedaan met dat label. Aanklagers hadden vorige maand twintig jaar cel geëist.

‘Stalinistische’ straf

Op videobeelden van de rechtszitting was te zien hoe Navalny een zwart gevangenisuniform droeg en met zijn armen over elkaar stond terwijl hij naar de vonnissen luisterde. De kwaliteit van het geluid was echter zo slecht dat het praktisch onmogelijk was te horen wat de rechter precies zei. Navalny had aan de vooravond van het vonnis zelf al voorspeld dat hij een ‘stalinistische’ straf van nog eens ongeveer achttien jaar zou krijgen.

Navalny, die in 2020 ternauwernood een vergiftiging overleefde en nu een celstraf uitzit wegens ‘fraude’ en ‘minachting van de rechtbank’, doet alle rechtszaken tegen hem af als politiek gemotiveerd. Ook internationaal wordt de 47-jarige politicus gezien als een politiek gevangene.