Opnieuw is de – door de Russen streng bewaakte – Krimbrug geraakt

De Krimbrug verbindt de Krim met het Rusland, over de Straat van Kertsj. Beeld REUTERS

Zoals gebruikelijk heeft Kyiv de aanval niet opgeëist. Het hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingsdienst, Kirill Boedanov zei in een commentaar wel dat ‘de Krimbrug een onnodige constructie is’. De reactie van de adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, Mychajlo Podoljak, was veelzeggend: “Alle illegale constructies die worden gebruikt om Russische instrumenten voor massamoord te leveren, zijn van korte duur. Ongeacht de reden voor de vernietiging.”

Volgens het Russische Antiterrorismecomité is er sprake van een ‘terroristische aanslag’ die rond drie uur ’s nachts is gepleegd met twee Oekraïense drones. De Onderzoekscommissie, de Russische tegenhanger van de Amerikaanse FBI, heeft een strafzaak geopend wegens terrorisme. Een echtpaar uit het Russische Belgorod kwam volgens de Russen om het leven. Hun 14-jarige dochter is zwaargewond.

Woordvoerder Maria Zacharova van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde maandag dat Oekraïne achter de aanval zit en dat Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten hulp hebben verleend aan Kyiv – zonder voor deze aantijging bewijs aan te dragen.

Flink beschadigd

De Krimbrug lijkt flink beschadigd: foto’s tonen een verzakte rijbaan. De pijlers eronder lijken wel overeind te zijn gebleven. De door Moskou geïnstalleerde autoriteiten van de in 2014 door Rusland bezette Krim lieten de brug direct sluiten.

Volgens het Russische persbureau RIA Novosti is het treinverkeer tussen het schiereiland in de Zwarte Zee en het Russische vasteland maandagmiddag weer op gang gekomen. Aanvankelijk werden de veerboten uit de vaart genomen, maar volgens het Russische persbureau Tass zouden de ponten binnen afzienbare tijd kunnen worden ingezet voor het vervoer van personenauto’s.

Maandagmiddag stond er een lange file van verkeer, weg van de Krim. Automobilisten wordt aangeraden via de door Rusland geannexeerde delen van de Oekraïense regio’s Cherson en Zaporizja te rijden. Voor vrachtverkeer is dat de enige optie. Toeristen op het schiereiland is opgeroepen niet in paniek te raken.

Oekraïens tegenoffensief

Mogelijk houdt de aanval verband met het tegenoffensief dat Oekraïne deze zomer is begonnen om door Rusland geannexeerde regio’s terug te veroveren. De vaste oeververbinding is een belangrijke aanvoerroute voor militair materieel. Op 8 oktober vond er op de Krimbrug ook een krachtige explosie plaats, waarschijnlijk veroorzaakt door een bom in een vrachtwagen. Ten tijde van die aanval waren Oekraïense troepen bezig waren de stad Cherson weer in handen te krijgen.

De Krimbrug is na het Kremlin het door de Russen zwaarst bewaakte object. Vrijwel overal staan camera’s en onderzeeërs en gevechtsvliegtuigen houden hem nauwlettend in de gaten.