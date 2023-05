Opnieuw hevige schietpartij in Servië: acht doden, schutter (21) vast na klopjacht

De Servische politie blokkeert een weg naar het dorp Dubona. Beeld Marko Drobnjakovic/AP

De schietpartij donderdagavond laat vond plaats in het dorp Dubona, zo’n 40 kilometer ten zuiden van hoofdstad Belgrado. De schutter schoot vanuit een rijdend voertuig met een automatisch wapen op een groep mensen en vluchtte vervolgens, meldt de publieke omroep RTS. De politie opende een klopjacht op de verdachte, die volgens RTS vrijdagochtend rond 08.00 uur werd gearresteerd in de buurt van de stad Kragujevac, ruim 100 kilometer ten zuiden van Belgrado.

‘Hij wordt ervan verdacht met een automatisch wapen acht mensen te hebben gedood en veertien anderen te hebben verwond,’ luidt de verklaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken. ‘Het onderzoek loopt nog.’

Volgens televisiezender TV Nova had Uroš Blažić vóór zijn arrestatie een taxichauffeur onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen naar het dorp Vinjište te rijden, zo’n negen kilometer ten zuiden van Kragujevac. Daar zou een familielid wonen bij wie hij zich schuil wilde houden.

#Breaking What is happening in #Serbia. One more shooting happened 30km from #Belgrade in town #Mladenovac . Confirmed: 21 year old gunmen murdered 8 left 14 wounded in bloody killing spree . #mladenovacshooting #shooting pic.twitter.com/62d2mLGGci — Serbian Team UN SC 1244 🇷🇸 (@SerbianTeam) 5 mei 2023

In het wilde weg

De schutter was volgens lokale media betrokken bij een woordenwisseling op een schoolplein in het dorp, hij vertrok, maar kwam terug met een aanvalsgeweer en een pistool. Hij opende het vuur vanuit een rijdend voertuig en bleef daarna in het wilde weg op mensen schieten tijdens zijn vlucht door de dorpen Mali Orašje en Šepšin. Volgens nieuwszender N1 vuurde de schutter in het tweede dorp op mensen die aan het barbecueën waren.

De meeste doden zouden zijn gevallen in het tweede dorp. Het jongste slachtoffer is vijftien jaar. In het eerstgenoemde dorp doodde de schutter een 21-jarige politieagent buiten dienst en diens zus. Inwoners omschrijven de dader als iemand met ‘problematisch’ gedrag, aldus de publieke omroep.

Alle gewonden werden overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving. Van twee van hen was de toestand vrijdagochtend vroeg nog kritiek, van vijf anderen stabiel nadat ze waren geopereerd. De rest van de gewonden zou het ziekenhuis weer hebben verlaten.

Bij de klopjacht waren volgens Servische media zo’n 600 agenten betrokken alsook een antiterreureenheid en politiehelikopters. Volgens de zender N1 had de politie vrijdagochtend vroeg een gebied afgezet waar de twintiger zich vermoedelijk schuilhield.

Nationale rouw

In Servië werden woensdag drie dagen van nationale rouw afgekondigd, nadat een jongen van 13 jaar oud op zijn eigen school een bloedbad had aangericht. Daarbij schoot hij acht leerlingen en een bewaker dood. Ook raakten zes leerlingen en een leraar gewond. Twee leerlingen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De jongen kan vanwege zijn leeftijd niet worden vervolgd, maar hij is wel overgebracht naar een psychiatrische kliniek. Hij zou zijn daad een maand hebben voorbereid en een lijst hebben gemaakt van scholieren die hij wilde doden.

De Servische regering kondigde na de schietpartij op de school in Belgrado een reeks maatregelen af die geweld op scholen moet tegengaan. Zo worden er voorlopig geen wapenvergunningen meer afgegeven en wordt er wetgeving voorbereid waarmee mensen die kinderen toegang geven tot wapens kunnen worden vervolgd.

Ook wil de regering de leeftijd waarop daders van geweldsmisdrijven kunnen worden vervolgd verlagen van 14 naar 12 jaar. Daarnaast wordt er een werkgroep geformeerd die de veiligheid van kinderen op internet gaat onderzoeken.