Opnieuw groene pistes in Frankrijk: het dooit op bijna 4000 meter hoogte

In grote delen van de Franse skigebieden ligt opnieuw geen of weinig sneeuw. De temperaturen zijn te hoog. Beeld ANP/Imago Stock & People GmbH

In de noordelijke Alpen heeft er de afgelopen 60 jaar nog nooit eind februari zo weinig sneeuw gelegen als nu, aldus meteorologisch instituut Météo Alpes. “Op de Aiguille du Midi op de Mont Blanc dooide het op 3842 meter hoogte.”

In Le Markstein in de Vogezen was het de afgelopen dagen 10 graden boven nul, waardoor de sneeuwmachines niet werkten. Er zijn maar vier van de dertien pistes open. In La Ruchère, ten noorden van Grenoble, zijn alle pistes gesloten. Op de Alpe d’Huez, vlak bij de Italiaanse grens, lag deze week op 1800 meter hoogte ongeveer 1,90 meter sneeuw; in een ‘goed’ sneeuwseizoen ligt er een pak van 6 meter dikte. De sneeuwmachines draaien er noodgedwongen overuren.

Teleurgestelde skiërs

Op sociale media worden massaal filmpjes gedeeld door teleurgestelde skiërs. “Hebben we uren in de file gestaan en zien we dit!” schreef iemand die op TikTok videobeelden postte van groene Franse bergen. “Er is meer gras dan sneeuw.” De situatie is opmerkelijk omdat februari vaak het topseizoen is voor de wintersport. In Nederland en ook in Frankrijk zijn er nu schoolvakanties. Veel mensen trekken de bergen in om te skiën.

In december was al de helft van alle Franse skipistes dicht. Er lag geen of onvoldoende sneeuw. Toen werd veel gezegd dat het in december vaker nog ‘groen’ is in de bergen. De maanden erna zou het beter zijn. Maar alle klimatologen wijzen erop dat de trend structureel is: door de opwarming van de aarde zal er steeds minder sneeuw liggen, vooral in lager gelegen gebieden.

Die boodschap dringt nu ook door bij de skiprofessionals. De afgelopen weken werd in de Franse Alpen het WK skiën gehouden. De Oostenrijkse skiër Julian Schütter presenteerde daar een open brief, ondertekend door 142 andere topsporters, met een pleidooi voor klimaatmaatregelen. De Internationale Skifederatie werd opgeroepen meer te doen voor het klimaat zodat skiërs kunnen blijven skiën. “Ik wil blijven doen waar ik van houd, maar ik wil ook dat toekomstige generaties dat kunnen blijven doen,” aldus Schütter.