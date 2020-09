Opnieuw een grote brand in de haven van Beiroet

In het havengebied van Beiroet is donderdag brand uitgebroken in een opslagplaats voor autobanden en olie. Een enorme zwarte rookkolom hangt boven de Libanese hoofdstad, waar een explosie ruim een maand geleden enorme verwoesting aanrichtte.

De brandweer is ter plekke.



Ook worden blushelikopters van het leger ingezet.Volgens het hoofd van het Libanese Rode Kruis is er geen gevaar op een nieuwe explosie en is niemand gewond geraakt. Wel hebben sommige mensen ademhalingsproblemen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.



Ruim een maand geleden vielen in Beiroet meer dan 170 doden en circa 5000 gewonden toen 2750 ton ammoniumnitraat ontplofte. De voorraad van de stof die onder meer wordt gebruikt voor explosieven, lag jaren opgeslagen in een magazijn.

Beeld AFP

Beeld EPA