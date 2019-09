Opnieuw duizenden Hongkongers de straat op

Beeld AFP

Dit weekend is het vijf jaar geleden dat in de autonome regio van China een reeks grootschalige studentenprotesten begon. Op dinsdag 1 oktober viert China de 70e verjaardag van de Volksrepubliek.

De betogers verzamelden zich vrijdag in het havengebied van de stad. Ze riepen onder meer leuzen over dat de politie onnodig geweld gebruikt. Ook uitten ze hun zorgen over dat de mensen die zijn opgepakt, naar verluidt worden mishandeld in een detentiekamp vlak bij de Chinese grens.

“Het is overduidelijk dat er een probleem is van politiegeweld,” stelt de 19-jarige student Peter Sin. “Ze arresteren nu willekeurig mensen en er is veel inhumane behandeling tijdens vervolging en opsluiting.”

Chinese bemoeienis

De miljoenenstad is al maanden het toneel van grootschalige protesten. Demonstranten vinden dat China zich steeds meer met Hongkong bemoeit, hoewel de metropool formeel autonoom is en meer vrijheden heeft dan andere delen van de Volksrepubliek.

Om de crisis te bezweren wil de hoogste bestuurder in Hongkong, Carrie Lam, het gesprek aangaan met burgers. De eerste van een reeks ‘open dialogen’ werd donderdag gehouden.