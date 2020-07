Opnieuw duizenden Bulgaren de straat op om ontslag regering te eisen

Demonstranten kwamen voor de vierde dag op rij op straat in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Beeld AFP

In de hoofdstad Sofia kwamen meer dan 3.000 mensen samen voor de hoofdzetel van de regering, en riepen onder meer ‘maffia’ en ‘ontslag'. Ze blokkeerden ook het verkeer bij het parlement, maar er werden geen incidenten gemeld. Vrijdag braken rellen uit en werden achttien mensen opgepakt. Zondag kwamen ook in minstens tien andere steden honderden mensen op straat.

De manifestaties begonnen donderdag in Sofia, om te protesteren tegen huiszoekingen door het parket en gewapende politieagenten in het bureau van president Rumen Radev. Daar werden de burelen doorzocht van twee van zijn raadgevers, die in hun eigen woning werden gearresteerd. De socialistische oppositie, die de president in 2016 in het zadel hielp, zag dit als een oorlogsverklaring aan de president.

Radev laat zich zelf ook heel kritisch uit over de regering van Borissov. Hij noemde de premier zaterdag een ‘maffiafiguur’ en riep hem op om ontslag te nemen. Zondag lanceerden de tegenstanders van de premier een online petitie om Borissovs ontslag te eisen.