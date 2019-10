Opnieuw doodstraf voor moord op toeristen in Marokko

Drie mannen zijn in Marokko ook in hoger beroep ter dood veroordeeld voor de moord eind vorig jaar op twee Scandinavische toeristen. Een vierde verdachte, die eerder levenslang kreeg, heeft nu ook de doodstraf gekregen.

De Deense 24-jarige studente Louisa Vesterager Jespersen en haar 28-jarige Noorse vriendin Maren Ueland waren op weg naar de hoogste berg van het Atlasgebergte, de Toubkal. Ze werden onderweg vermoord. De daders stelden dat het een aanslag was in naam van de terreurbeweging Islamitische Staat. Die beweging heeft echter nooit de verantwoordelijkheid voor deze moorden opgeëist. Opvallend, omdat IS normaal gesproken graag inspringt op claims van radicale mannen die uit naam van de terreurgroep aanslagen plegen.



Twee daders hebben aangegeven dat ze de vrouwen hebben onthoofd, terwijl een derde verdachte de moordpartij op zijn mobiele telefoon vastlegde. De man die nu ook ook de doodstraf heeft gekregen, zei dat hij bij de groep hoorde, maar wegging voordat de twee toeristen werden vermoord.

Roep om doodstraf

Twintig andere beklaagden die banden hebben met de groep zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van tussen de vijf en dertig jaar. Hoewel de doodstraf in Marokko wel wordt opgelegd, zijn sinds 1993 geen executies meer uitgevoerd.

De lichamen van de vrouwen werden aangetroffen op tien kilometer van Imlil, een klein dorpje in de Hoge Atlas, aan de voet van de 4.167 meter hoge berg Toubkal. De daders zouden de vrouwen al eerder op de dag gestalkt hebben, voor ze hen in hun slaap verrasten en om het leven brachten.

De moorden zorgden voor grote verontwaardiging in Marokko, waar op straat werd geroepen om de doodstraf voor de daders.