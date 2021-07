Opnieuw 20 jaar cel geëist tegen Bouterse voor Decembermoorden

Desi Bouterse verlaat de Surinaamse krijgsraad na het vervolg van de inhoudelijke behandeling van de Decembermoorden-strafzaak tegen de oud-president en ex-legerleider. Beeld ANP Redactie

De aanklager sprak in 2017 dezelfde strafeis uit tegen Bouterse voor zijn vermeende betrokkenheid bij de moord op vijftien tegenstanders van zijn militaire regime in december 1982. De aanklager had vrijdag weinig tijd nodig voor het motiveren van zijn strafeis. Er waren volgens hem geen nieuwe feiten.

Net als tijdens een eerdere zitting zei Bouterse dat hij het erg vindt dat hij de gebeurtenissen rond 8 december 1982 niet heeft zien aankomen, aldus een verslaggever van Radio ABC. Over de rol van Nederland zei hij dat Nederland pogingen heeft gedaan om hem en andere militairen te doden. Ook dat heeft hij eerder verklaard. Bouterse’s advocaat Irwin Kanhai zei in de aanloop naar de zitting nog tegen nieuwssite Starnieuws dat ‘een paar mensen en Nederland’ het in hun broek zouden doen als Bouterse zou hebben gesproken.

De ex-legerleider zei in zijn laatste woord verder dat hij het proces en de rechters niet objectief vindt. Daarom heeft hij zijn hoop gevestigd op het hoger beroep dat hij bij een nieuwe veroordeling zal instellen. Zijn advocaat heeft volgens Radio ABC gezegd dat er geen sprake was van voorbedachten rade. Bouterse werd bij aankomst bij de rechtbank vergezeld door aanhangers die hun steun betuigden.

Bouterse kreeg in november 2019 twintig jaar cel. Omdat hij tijdens het strafproces nooit aanwezig is geweest, werd hij in 2019 bij verstek veroordeeld. De verzetszaak gaat verder op 30 augustus. De krijgsraad doet dan uitspraak.