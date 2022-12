Opmerkelijke wendingen bij proces aanslag Nice: justitie haalde organen weg ‘voor onderzoek’

Beeld AFP

De dader van de terreuraanslag in Nice urineerde op zijn vrouw. Bij slachtoffers werden in het geheim organen verwijderd in opdracht van justitie. En advocaten bleken het onderling niet eens over de schuldvraag. De rechtszaak over de aanslag in Nice in 2016 kende de afgelopen tijd nogal wat onverwachte openbaringen en bizarre wendingen. Maar over het hoe en waarom van de aanslag is niemand veel wijzer geworden.

Op de nationale feestdag 14 juli in 2016 reed Tunesiër Mohamed Lahouaiej-Bouhlel met een witte vrachtwagen van 19 ton in op een mensenmassa die was verzameld op een boulevard aan zee om naar vuurwerk te kijken. In 4 minuten en 17 seconden voltrok zich een bloedbad: 86 mensen kwamen om het leven nadat ze waren overreden. Meer dan vierhonderd mensen raakten gewond.

Agressief

Tijdens het proces, dat in september begon, deden vrienden en familie een boekje open over de dader. “Hij was agressief. Als kind sloeg hij zijn broers en zussen,” zei zijn vader in de rechtszaal. “Hij had psychische problemen,” vertelde een rechercheur die onderzoek deed.

Lahouaiej-Bouhlels ex-vrouw bleek in 2011 en 2014 aangifte tegen hem te hebben gedaan wegens huiselijk geweld. Hij zou haar hebben geslagen, urineerde op haar, en deed lachend zijn behoefte op de vloer van de slaapkamer.

Maar waarom hij een bloedige aanslag pleegde? Het werd niet duidelijk. Vrienden vertelden dat hij kort vóór de aanslag plotseling geen alcohol meer dronk en naar de moskee wilde. Enkele weken voor de aanslag googelde hij informatie over terrorisme en bekeek hij filmpjes van IS waarop mensen werden onthoofd.

Maar waarom? Werd hij beïnvloed? Zelf kan hij het niet meer uitleggen: Lahouaiej-Bouhlel werd die 14de juli doodgeschoten door agenten.

Celstraffen tot vijftien jaar

Degenen die terechtstaan zijn acht handlangers: zeven mannen en een vrouw. Niemand van hen wordt verdacht van medeplichtigheid aan de aanslag. De een zou wapens hebben geleverd, de ander hielp zoeken naar de vrachtwagen. Maar geen van de acht wist schijnbaar dat Lahouaiej-Bouhlel met de truck op een mensenmenigte wilde inrijden.

En dat was terug te zien in de strafeisen waar het Franse Openbaar Ministerie dinsdag mee kwam. Sommige aanklachten – zoals deelname aan een criminele organisatie – werden geschrapt en bijna alle strafeisen vielen lager uit dan waar op was gerekend. Justitie eiste celstraffen van twee jaar tot vijftien jaar. De rechter doet volgende week dinsdag uitspraak.

173 complete organen

Voor nabestaanden was er tijdens het proces nog een onaangename verrassing. Een oud, gruwelijk dossier dook weer op.

Bij zeker veertien slachtoffers is na de aanslag autopsie gedaan, waarbij zonder overleg organen werden verwijderd. Dat zou nodig zijn geweest voor het onderzoek, bijvoorbeeld om de exacte doodsoorzaak te vinden. In één geval werd bij een vrouw de baarmoeder weggehaald om te verifiëren of ze zwanger was op het moment van overlijden.

Er werden bij de veertien betrokkenen in totaal 173 complete organen weggehaald, en niet kleine delen ervan, zoals gangbaar is. De familie werd er niet over ingelicht, terwijl dat wettelijk verplicht is. In de meeste gevallen werden de organen ook niet teruggeven aan nabestaanden, wat eveneens ‘binnen een redelijke termijn’ verplicht is.

Sommige gezinnen hoorden zelfs pas tíjdens de rechtszaak – dus zes jaar na dato – dat organen waren verwijderd bij de stoffelijke overschotten van hun kinderen of naasten. “Bij een meisje van 6 jaar oud werden haar hart, haar hersenen, haar slokdarm en haar zwezerik weggehaald,” zei een van de advocaten tegen de verantwoordelijken van destijds. “Kunt u in alle eerlijkheid aan haar ouders uitleggen dat dat allemaal nodig was voor onderzoek?’’