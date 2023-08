Opkrabbelen tussen de brokstukken van de aardbeving: ‘Als dit een nachtmerrie was, had ik het niet geloofd’

Wie weg kon, is vertrokken. Achterblijvers proberen er in tenten of noodwoningen het beste van te maken. Een bezoek aan de Turkse stad Hatay, in februari getroffen door een verwoestende aardbeving.

Ooit komen we terug, staat er. Het optimisme druipt van de felrode letters op de muur van een half ingestorte winkel dicht bij het centrum. De hoop dat Hatay – Turken noemen de hoofdstad van de gelijknamige provincie ook wel Antakya – op een dag weer tot leven komt, zoals vóór die rampzalige 6 februari van dit jaar, is er bij sommigen gelukkig nog. Maar wie nu door de straten rijdt van de stad waar een half jaar geleden nog zo’n 400.000 Turken woonden, kan zich er maar moeilijk iets bij voorstellen.

Er is keihard gewerkt de afgelopen maanden. De meeste wegen zijn weer goed begaanbaar. Opgeruimd zijn de puinhopen van ingestorte huizen die straten blokkeerden en waarin vele families dierbaren verloren. ‘Mijn dromen en jeugd zijn gesloopt’, vat een van de overlevenden het treffend samen met een tekst op de muur van een zwaar gehavend huis.

Complete buurten zijn met de grond gelijkgemaakt en verdwenen. Ook de huizen van de bewoners die in februari nog hun aangrijpende verhaal vertelden over de rampnacht, zoals Bilal Boz (39). Hij wist ternauwernood zijn slapende zoon te wekken, voordat er een metershoge muur op de bank viel waar hij lag. Weg ook is het huis van de 11-jarige Eyup Arslan, die dacht dat zijn moeder hem wekte omdat hij te laat was voor school en net op tijd een stap buiten zijn huis zette, voordat het instortte.

Het tentenkamp waar ze verbleven met bij elkaar geraapte huisraad, is nu weer een parkeerplaats, alleen zonder auto’s. Opmerkelijk genoeg heeft de gemeente in hun straat wel nieuwe verlichting laten plaatsen. De vraag is voor wie; niemand die hier nu woont. Alleen een verwilderde kat lijkt zich in deze leegte te vermaken met de vliegen.

Tienduizenden mensen trokken weg naar veiliger oorden, maar die optie had niet iedereen, zo blijkt een paar straten verderop. Hier woont de familie Aslan verscholen in het groen. Ook hun huis is onbewoonbaar, maar ze hebben het geluk dat ze over een eigen, grote tuin beschikken. Kort na de ramp sliepen ze een paar weken in een kas waar ze groenten en fruit verbouwden. Inmiddels staan er drie gedoneerde tenten, onder meer uit Bangladesh. In één daarvan koken ze, in de andere twee slapen ze.

Tekst gaat verder onder de foto

Bewoner Bilal Boz (39) laat zien hoeveel geluk hij heeft gehad. Zijn zoon sliep op de bank waar nu een deel van de buitenmuur terecht is gekomen. Beeld Raymond Boere

Het leven is er niet te benijden. Een koelkast hebben ze bijvoorbeeld nog altijd niet. En er is een groot tekort aan schoon water om mee te koken. “Er wordt wel water uitgedeeld, maar het is steeds maar weer afwachten wanneer dat komt en hoeveel we kunnen krijgen,” zegt vader Sabahattin (53).

Onlangs hebben ze, dankzij de hulp van Nederlanders die geld gaven aan Giro555, wel een eigen douche en toilet gekregen via hulporganisatie Oxfam Novib. Ze moeten er weliswaar met nog een familie gebruik van maken, maar alles is beter dan het gat in de grond waar ze tot die tijd op waren aangewezen. Douchen deden ze met een zak aan de boom.

De Turkse overheidsinstantie Afad heeft inmiddels op meerdere plekken in de stad opvangkampen gebouwd, maar de familie Aslan kiest er bewust voor niet te vertrekken. Ze hebben een gehandicapte dochter, die veel zorg nodig heeft. Op hun eigen erf is zij het veiligst, is hun overtuiging. “In de kampen zijn we bang dat er ziektes uitbreken met zoveel mensen bij elkaar in deze hitte,” zegt zoon Devrim (26). Intussen kunnen ze hun huis herbouwen en verstevigen. Al gaat dat niet heel snel. Bouwmaterialen zijn bijna niet te krijgen en sowieso heel duur.

Geen recht op noodwoning

Devrim telt zijn zegeningen. Want hoe schrijnend de situatie is in sommige tentenkampen, blijkt in een van de buitenwijken. De lokale hulporganisatie Mavi Kalem deelt er dozen met reinigingsmiddelen en persoonlijke verzorging uit, ook gekocht dankzij giften uit Nederland via Giro555 en Stichting Vluchteling.

Dit is een van de plekken waar mensen zelf een onderkomen neerzetten, omdat ze om allerlei redenen niet in aanmerking komen voor de containerwoningen van de overheid. Sommigen woonden ten tijde van de ramp in Hatay, maar staan officieel ingeschreven in een andere stad. Ze hebben daarom geen recht op een noodwoning, weten ze bij Mavi Kalem. Anderen zijn bijvoorbeeld gevlucht voor de oorlog in Syrië en hadden helemaal geen officiële verblijfplaats in Hatay.

Tekst gaat verder onder de foto

Hatay voor en na de aardbeving. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

De mensen hier zijn volledig op zichzelf aangewezen en dat valt hen zwaar. Stroom hebben ze afgetapt van het elektriciteitsnet, maar dat valt geregeld uit. Ook stromend water is er vaker niet dan wel. Het stikt er van het ongedierte. Er is volgens de bewoners al iemand overleden aan een slangenbeet.

Doden niet begraven

Behiye (30) leeft van dag tot dag met haar 3-jarige dochter Lamia, in een tent die ze kreeg van een vriend uit het leger. Er staat een koelkast in, een fornuis, een wasmachine, een bank en een bed. Het is alles wat ze heeft. Wat voor toekomst gaat haar dochter tegemoet? Scholen zijn er op dit moment niet. “We wachten hier op iets, maar we hebben geen idee op wat precies. We kunnen alleen maar hopen dat er binnen een jaar wordt begonnen met het bouwen van nieuwe huizen, zoals steeds wordt beloofd.”

Maar mede-kampbewoner Zeheriya (52) hoopt vurig voor zijn gehandicapte zoon Yakya (15) dat hij sneller een beter onderdak heeft dan de tent in dit kamp. De leefomstandigheden maken hem wanhopig. “De grond is hier zo ongelijk dat hij steeds omvalt met zijn rolstoel,” zegt hij en wijst naar een wond op het voorhoofd van de jongen. “Iemand moet constant bij hem blijven. We hebben gevraagd om een noodwoning, maar tot nog toe is dat niet gelukt. We weten niet waarom.”

Niet alleen zijn de leefomstandigheden slecht, ook psychisch is het afzien. Iedereen heeft familieleden verloren. Sommigen hebben niet eens waardig afscheid kunnen nemen, zoals de 50-jarige Gülle. De lichamen van haar neefjes en nichtjes zijn verdwenen met het puin van de huizen waarin ze woonden. “Hoe kun je verder leven als je de doden niet eens hebt kunnen begraven?” zegt ze. Dan vraagt ze om pijnstillers, omdat die hier bijna niet te krijgen zijn.

Gülle had haar leven goed voor elkaar. Ze had een appartement gekocht in een gebouw dat nog wel overeind staat, maar onbewoonbaar is verklaard. Dat huis was 2 miljoen Turkse lira waard (ongeveer 70.000 euro). Nu heeft ze niets meer, alleen een schuld. Naar de toekomst kijken durft ze niet, Gülle heeft geen hoop meer. “Als dit een nachtmerrie was, had ik het niet geloofd.”

Tekst gaat verder onder de foto

Zeheriya woont met zijn 15-jarige zoon Yakya in een tijdelijk opvangkamp. Beeld Raymond Boere/ADR

In veel van deze ‘illegale’ tentenkampen zijn de leefomstandigheden erbarmelijk. Beter af zijn de tienduizenden ontheemden die inmiddels een plekje in een containerdorp hebben weten te bemachtigen. Met geld van gulle gevers uit Vlaardingen is bijvoorbeeld in de heuvels net buiten de stad een klein nieuw dorp van 124 containers ontstaan. Van de vierhonderd huizen in het dorp Bektasli staan er nog slechts dertig overeind. Veel bewoners wonen nu nog in tenten, maar kunnen binnenkort in deze noodwoningen terecht.

De eerste dorpelingen wonen er al. Trots laat Harun Andic (43) zijn eenvoudige, nieuwe huis zien. Links de woon- en slaapkamer met matrassen en kussens, rechts een volledig ingerichte keuken, in het midden een badkamer. Andic komt helemaal niets tekort, zegt hij. De elektriciteit werkt. Er is stromend water. Alleen wat verkoeling zou welkom zijn tijdens hete dagen zoals nu. Maar de airconditioners zijn onderweg, zo is hem beloofd.

Op dit moment zijn ze nog met ongeveer 75 bewoners hier, maar uiteindelijk worden dat er zo’n zeshonderd. Andic voelt zich er nu al thuis, vertelt hij. Overdag werkt hij op zijn land. ’s Avonds loopt hij een rondje over het kamp en praat met medebewoners. Ze drinken samen koffie en eten zonnebloempitten. Geen moment heeft Andic overwogen zijn dorp te verlaten en elders een nieuw bestaan te beginnen. “We waren al een beetje familie van elkaar. Die band is alleen maar versterkt na alles wat we nu meemaken.”

Bang voor een nieuwe aardbeving is hijzelf niet. Maar zijn zoon Ismail (18) krijgt het nog weleens benauwd als zijn broer midden in de nacht in het stapelbed te hard schudt. “Dan komt die nacht weer even terug.”

De familie heeft zich erbij neergelegd dat dit de komende jaren hun leven zal zijn. Ze proberen er het beste van te maken. En zo zijn er meer die, ondanks alle ellende, het leven positief proberen te zien. Dat is goed te merken in het historische en beschermde centrum van Hatay. Het is de enige plek waar de puinhopen nog niet mogen worden aangeraakt, omdat het cultureel erfgoed is. Veel slachtoffers liggen hier nog onder de brokstukken.

Overleden vrienden geëerd

Toch heeft eigenaar Sedat Kutnu (45) van restaurant Vitamin Kasabi zijn deuren weer geopend tussen de puinhopen. Dat deed hij al vijftig dagen na de ramp, als een van de eersten. Toen was het heel moeilijk omdat ze geen elektra en water hadden, vertelt hij. Ook moest de bovenverdieping nog worden opgeknapt. Maar volgens Kutnu kunnen de winkeliers niet langer wachten op de herstelwerkzaamheden. “Hoe eerder het hier tot leven komt, hoe sneller de stad weer opknapt. Dan is er weer werk voor de mensen en hebben ze iets te doen.”

Inmiddels hebben tientallen ondernemers zijn voorbeeld gevolgd en leeft het weer in het centrum. Al zijn er nog steeds panden te zwaar beschadigd voor herstel. Dogus Genc (27) had zijn bar Rosinante op een van die plekken en verloor zevenduizend flessen wijn. Hij was naar eigen zeggen de enige ondernemer die alle 242 Turkse wijnen op de kaart had staan. Toch laat hij zich er niet door uit het veld slaan.

In een speeltuintje een paar honderd meter verderop is hij een pop-upbar begonnen. Hij vond een caravan, knapte die op en verkoopt nu in de openlucht zijn pizza’s. Genc kan nu nog maar hooguit vijftien Turkse wijnen uitschenken aan zijn klanten. En hoewel hij tijdens een verblijf in Istanboel een aanbod kreeg om daar een zaak te beginnen, keerde hij toch terug. Dit is de plek waar hij moet zijn, hier wil hij de mensen weer bij elkaar brengen. “Ik wil dat ze een plek hebben waar ze gezellig met elkaar kunnen praten.” Lachend: “De Franse Revolutie begon toch ook in een bar?”

Maar dé belangrijkste reden voor zijn terugkeer is misschien wel dat hij in deze stad twee van beste vrienden verloor. De een eert hij nu met een naar hem vernoemde pizza, de ander is vereeuwigd door het logo van zijn favoriete cocktail op de caravan.

Het doet Genc goed dat de vrienden die nog wel leven, weer kunnen lachen aan een van zijn tafels. “Hopelijk heeft dit initiatief een domino-effect en durven meer mensen terug te komen. Het kan weer. Het mag weer. Het gaat lang duren voordat Hatay is herbouwd, maar onze sterke cultuur en tradities brengen ons uiteindelijk weer bij elkaar. Daar ben ik van overtuigd.”