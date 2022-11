Opgeven Cherson lijkt meer dan een Russische truc: ‘Dit kan het begin van het einde zijn’

Oekraïense soldaten in de buurt van Cherson vuren op Russische stellingen. Beeld STANISLAV KOZLIUK/ANP/EPA

Om te voorkomen dat zo’n 20.000 tot 30.000 Russische soldaten – die nog steeds nog in de stad en de gelijknamige regio zouden verblijven – worden omsingeld en aan flarden worden geschoten door Oekraïense artillerie, werd in Moskou met veel tegenzin besloten de strategische havenstad aan de rivier Dnjepr op te geven.

Cherson verlaten is overigens makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn nog altijd theorieën dat de Russen een gigantische valstrik hebben gezet en dat Cherson de Oekraïners vooral dood en verderf zal brengen door ontelbare mijnen, boobytraps en wie weet erger. De Russen zouden het kunnen doen voorkomen alsof ze vertrekken met de bedoeling de Oekraïense krijgsmacht naar de stad te lokken voor vergelding of om juist op een andere locatie – waar dan minder Oekraïense troepen zijn – een nieuw offensief te beginnen.

Smadelijke aftocht

De gezaghebbende Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) volgt alle Russische communicatie en troepenbewegingen over Cherson en concludeert vooralsnog dat de smadelijke aftocht geen truc is. Die aftocht is trouwens al een tijdje gaande. De laatste Russische eenheden moeten straks nog maar zien dat ze op de andere oever belanden van een soms honderden meters brede rivier waarover alle bruggen in puin zijn geschoten dan wel constant onder vuur liggen.

“Misschien is Cherson het eerste begin van het einde,” zegt veiligheidsexpert Danny Pronk. Poetin en de Russische generaals hebben bij wijze van spreken op een pauzeknop gedrukt, denkt hij, alleen om erger te voorkomen. Want Russische posities hadden zwaar te lijden in de aanhoudende bombardementen van een Oekraïens tegenoffensief dat al op 29 augustus werd ingezet.

Nieuwe eenheden

Pronk: “Als het Oekraïense offensief na de winter weer doorgaat en het de Russen in die tussentijd niet is gelukt hun frontlinies te stabiliseren met nieuwe eenheden, met voldoende brandstoffen en met goed materieel, en als ze dan in de komende maanden ook niet hun organisatie op orde hebben gebracht, dan kan dat het begin van het einde zijn. Dan gaat het Oekraïense offensief met de lente een tweede fase in waarin Rusland waarschijnlijk nog meer veroverde gebiedsdelen weer zal moeten opgeven, misschien wel tot de Krim aan toe.”

Maar, Pronk sluit het niet uit, misschien wordt Cherson een waterscheiding waarin de Russische generaals dan eindelijk beseffen wat er allemaal schort aan hun organisatie en die grondig willen reorganiseren. Is dat waarschijnlijk? Gezien de recente ervaringen denkt Pronk van niet. Bovendien kan het wel tien jaar duren eer er echt een nieuwe en betere militaire organisatie is opgebouwd.

Geesten rijp

In Russische staatstelevisieprogramma’s waren de geesten rijp gemaakt voor het opgeven van Cherson, zag Pronk. “Het liefst heeft Moskou een aftocht met relatief weinig gezichtsverlies, maar in militaire zin is Cherson onhoudbaar omdat je anders alleen maar troepen blijft offeren aan een onverdedigbare positie. Door je terug te trekken achter de rivier heb je op de langere termijn nog enigszins zicht op het behoud van die veroverde gebieden in het zuiden en het oosten.”

Net zoals de Russen de infrastructuur van Oekraïne (gas, water, licht) zwaar hebben beschadigd, zo kunnen de Oekraïners binnenkort het schiereiland de Krim lamleggen. Elektriciteitsdraden en waterleidingen komen immers binnen bereik van Oekraïens geschut. Ook de wegen die de Russen vanaf de Krim als aanvoerlijnen voor de troepen in het zuiden gebruikten, zijn niet meer veilig.

Strategie omdraaien

Pronk kan zich nog niet voorstellen dat Oekraïne nu doordrukt en ook de Krim meteen aanvalt. “Op termijn wel, maar daarvoor heb je veel extra manschappen nodig, ander materieel ook en een andere manier van opereren. De Oekraïense krijgsmacht heeft zich sinds de annexatie van de Krim vooral geconcentreerd op: hoe verdedigen wij ons tegen een invasiemacht. Dat laatste is gelukt, maar het is iets heel anders als je je strategie helemaal moet omdraaien om de Krim weer in te nemen.”

De prijs voor dit Oekraïense militaire succes was enorm. Er zijn schattingen dat sinds dit offensief alleen al 9000 Oekraïense soldaten zijn gesneuveld. Pronk: “Het is moeilijk daar getallen op te plakken, maar dit heeft heel veel gekost aan maatschappen, materieel en voorraden. Ook voor de Oekraïners is het een welkome gebeurtenis dat de Russen zich terugtrekken. Ook zij kunnen nu hun deel van de frontlinie stabiliseren en hun eenheden laten recupereren.”