Open Arms: EU moet oplossing voor impasse zoeken

1. Waarom mag de Open Arms de haven niet in?

De Italiaanse regering vaardigde begin augustus een decreet uit, waarin het dit soort schepen verbood aan te meren in Italië. Het Spaanse reddingsschip Open Arms was toen al onderweg naar Italië, met aan boord 147 Afrikaanse migranten die waren gered voor de Libische kust. De rechter oordeelde vorige week dat het decreet in strijd is met het internationaal recht. De Open Arms kreeg toestemming om aan wal te gaan, waarna het schip koers zette naar Lampedusa – de dichtstbijzijnde haven. Toch krijgt het schip geen toestemming aan te meren.

2. Hoe is de situatie aan boord?

Volgens de kapitein onhoudbaar. De migranten zouden na ruim twee weken ronddobberen psychisch gebroken zijn. Eerder werden al dertien migranten van boord gehaald die met spoed medische zorg nodig hadden. Dit weekend werden 27 minderjarigen die zonder ouder reisden van boord gehaald. Twee andere kinderen moesten aan boord blijven; zij reizen met hun ouders.

3. Hoe wordt er in Italië over gedacht?

Binnen de regering wordt openlijk over de kwestie geruzied. Zo weigerden ministers het tweede decreet van Matteo Salvini, die ook vice­premier is, mee te tekenen. Salvini is populair vanwege zijn strenge anti-immigratiepolitiek. De partijloze premier Giuseppe Conte schreef in een open brief uit onvrede met de situatie. Hij vindt dat Italië zich aan de uitspraak van de rechter moet houden en stelt dat Salvini ‘geobsedeerd’ is. Ook wijst Conte erop dat al zes landen ‘de helpende hand hebben gereikt’ met een aanbod de migranten over te nemen.

Salvini stelt echter dat er van geen enkel land een formeel aanbod ligt. Vanochtend zei Spanje dat de Open Arms terechtkan op Mallorca. De kapitein noemde dat ‘een onbegrijpelijke beslissing’, omdat dat nog drie dagen varen is. ­Onduidelijk was vanmorgen of de Open Arms toch op het aanbod zou ingaan.

4. Dit is toch niet voor het eerst dat een schip wordt geweerd?

De Open Arms is inderdaad niet het eerste reddingsschip dat nergens terechtkan en zal ook niet het laatste zijn. Eind juni ging de Sea-Watch 3, die onder Nederlandse vlag vaart, nog zonder toestemming de haven van Lampedusa binnen, na weken doelloos rondvaren. De kapitein van de Duitse hulporganisatie werd aangehouden op beschuldiging van mensensmokkel. In 2018 kon een ander Sea-Watchschip nergens een ­veilige haven vinden. En momenteel kan de Ocean Viking van Artsen zonder Grenzen en SOS Méditerranée, met 356 migranten aan boord, ook nergens ­terecht.

5. Hoe kon deze situatie ontstaan?

Na ruzie binnen Europa stopte de EU-missie Sophia op 1 april met het oppikken van migranten op zee. Sinds 2015, toen de missie begon, werden zo tienduizenden migranten uit Afrika opgepikt, die door mensensmokkelaars op vaak gammele bootjes worden gezet in de hoop Europa te bereiken. Veel Europese landen wilden doorgaan met de missie, maar Italië blokkeerde dat. Alleen als opgepikte migranten naar andere landen worden gebracht en niet langer automatisch in Italië aan land komen, wilde het land verlenging van de missie steunen.

De overige landen weigerden dat. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei afgelopen weekend dat zij een nieuwe EU-reddingsmissie wil. Volgens haar is het redden van mensen net zo belangrijk als het aanpakken van mensensmokkelaars. Nu zijn alleen schepen van particuliere hulporganisaties actief in het gebied. Volgens Salvini zijn het ‘veerdiensten’ en helpen zij mee aan mensensmokkel.