Op zondag verdienen straatmuzikanten beter

Wetenschappers vertellen deze zomer over hun moment van inzicht, dat de kijk op hun vak veranderde. Deze week: Samuel Stäbler, onderzoeker aan Tilburg University, over zijn eurekamoment op een kerstmarkt.

“Als universitair docent marketing ben ik geïnteresseerd in de vraag hoe je met behulp van grote datasets zakelijke beslissingen kan optimaliseren op basis van menselijk gedrag. Het idee dat uiteindelijk leidde tot mijn eurekamoment kreeg ik op 24 december een paar jaar geleden, toen ik met mijn broer op een kerstmarkt in het Duitse Karlsruhe op straatmuziek speelde.”

“Voor ons was dat een jaarlijkse traditie. Sommige mensen bleven rustig staan luisteren en gaven geld, terwijl anderen ons straal negeerden. Ter plekke vroeg ik me af waarom een bepaald iemand vijf euro geeft en een ander je geen blik waardig gunt.”

“Deze mijmering leidde tot een grote veldstudie onder meer dan 80.000 consumenten en 72 straatmuzikanten die ik in 2020 heb uitgevoerd. We waren benieuwd welke factoren de reacties van de consument op straatmuzikanten beïnvloeden. Wat bleek? Op zondag zijn de verdiensten hoger dan op een andere dag van de week. En met koud weer wordt er meer gedoneerd.”

“Toen de resultaten uit mijn computer rolden, wist ik dat we echt iets in handen hadden. Natuurlijk voor straatmuzikanten, want die hebben nu handvatten hoe ze zichzelf beter in de markt kunnen zetten. Maar deze onderzoeksresultaten zijn ook relevant voor marketeers die zich bezighouden met fondsenwerving en non-profitorganisaties die donaties genereren in publieke ruimtes.”

“En nee, de opbrengst van de kerstmarkt hebben we niet zelf gehouden. Dankzij onze covers van Feliz Navidad (I Wanna Wish You a Merry Christmas) en Wonderwall haalden we binnen twee uur meer dan 120 euro op. Dat geld hebben we gedoneerd aan een project voor dakloze kinderen in Paraguay.”