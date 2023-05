Op vakantie én de natuur redden in Argentinië: ‘De jaguar trekt veel bezoekers’

Rewilding Argentina werkt hard aan de herintroductie van bedreigde en uitgestorven diersoorten. En als toerist kun je daaraan bijdragen. ‘Wij proberen de fouten die de mens maakt recht te zetten.’

Terwijl ze het dagmenu voor de vogels een meter of vijftien omhooghijst, blaast Marianela Masat zes keer op haar fluitje. Een lokroep in de jungle. “Ze komen jouw kant op,” kraakt het door haar portofoon. Haar collega staat een paar honderd meter verderop om de twee rood-groene ara’s op zijn beurt weer te roepen. “Elke dag maken we die afstand groter zodat ze het bos beter leren kennen, hun vliegspieren versterken en uiteindelijk hun eigen eten leren vinden.”

De gebroeders Apio (selderij) en Puerro (prei), veertien maanden jong, genieten van de gepureerde mix van onder meer rijst, broccoli en pinda's, aangevuld met calcium en proteïne. “Ruim 150 jaar geleden zijn deze ara’s hier uitgestorven,” vertelt bioloog en verzorger Masat. Argentinië telt er inmiddels weer 27, het resultaat van acht jaar intensief werk. De eerste lichting was met name afkomstig uit dierentuinen en opvangcentra. “Over vijf jaar willen we een gezonde populatie van zo’n twintig paren die in staat zijn om zichzelf voort te planten.”

Het project is onderdeel van Rewilding Argentina, dat bedreigde en uitgestorven wilde dieren herintroduceert op vier plekken in het land. Hier in het natuurpark Iberá in het noordoosten van Argentinië gaat het om negen diersoorten, waaronder jaguars, reuzenotters, moerasherten en reuzenmiereneters.

Grond gedoneerd voor nationale parken

Rewilding Argentina is de onafhankelijke tak van de Tompkins Conservation, een organisatie opgezet door het schatrijke koppel Douglas en Kristine Tompkins. Met publieke en private partners zijn zij sinds 1991 de drijvende kracht achter de oprichting en uitbreiding van vijftien nationale parken in Argentinië en buurland Chili. Het gaat om zes miljoen hectare land en nog eens twaalf miljoen hectare oceaan. Zij kochten deze grond op en doneerden het aan beide overheden, op voorwaarde dat het nationale parken zouden worden.

Kristine Tompkins heeft een duidelijke filosofie en missie. “Als individu kan je veel doen voor onze planeet. Consumeer minder, verwilder je tuin, vermijd massatoerisme. Oefen druk uit op jouw regering om ervoor te zorgen dat zij de ‘30x30-afspraken’ halen. Dat betekent: 30 procent van al het land en alle oceanen wereldwijd moet in 2030 beschermd gebied zijn,” zegt Tompkins.

Zij is bezorgd en tegelijkertijd hoopvol. “Minder dan een kwart van onze planeet kent nog ongerepte wildernis. De afgelopen eeuw hebben we al zoveel vernietigd. We kunnen en moeten deze trend keren, maar dan moet de natuur wel prioriteit krijgen.” Binnenkort verschijnt de documentaire Wild Life op National Geographic Channel en Disney+ over de pioniers en hun megaproject.

De Verenigde Naties becijferden dat pakweg een miljoen dieren- en plantensoorten met uitsterven wordt bedreigd. Vernietigen we de aarde, dan vernietigen we onszelf. Het is een veelgehoord credo hier in Iberá, het een-na-grootste moerasland van Zuid-Amerika. Naast genoemde beschermde diersoorten wemelt het er van de capibara’s, kaaimannen en emoes. Met maar liefst 2 miljoen hectare (bijna de helft van Nederland) aan zuigende moerassen, drijvende eilanden en groengele graslanden zet het park in op beperkt toerisme.

Het ultieme roofdier

“Het is simpel: als fauna zich te veel bedreigd voelt door de mens, dan rent zij weg,” legt Sofía Heinonen, directeur van Rewilding Argentina, uit. Daarom worden de bezoekers over tien toegangspoorten verspreid, met een maximum van honderdvijftigduizend per jaar. Het gebied draait nu op de helft van dat aantal, het moet wedijveren met het vele andere natuurschoon in Argentinië. Het was even wennen lokaal. “Toen we de jaguar – het ultieme roofdier – hier introduceerden, moesten we de bevolking ervan overtuigen dat dit van toegevoegde waarde was en geen gevaar. De jaguar trekt veel bezoekers. Nadat de bevolking dat doorkreeg, zijn ze veel bewuster met hun eigen natuur omgegaan.”

Het werk van Rewilding Argentina wordt mede mogelijk gemaakt door donaties en inkomsten uit toerisme. Wie bijvoorbeeld een nachtje in het luxueuze verblijf Rincón del Socorro in het park zelf verblijft (vanaf 360 euro per nacht, inclusief excursies en alle maaltijden) draagt bij aan het werk. Wie buiten het park verblijft is een stuk goedkoper uit en kan ook deelnemen aan de excursies.

“Hoe meer mensen van deze prachtige natuur leven, hoe beter de gemeenschappen ervoor zorgen,” zegt Heinonen. Voorlichting is belangrijk: op afstand van de dieren blijven, niet jagen en geen branden veroorzaken. Dat laatste is lastig, want boeren steken geregeld land in de fik zodat hun koeien weer kunnen grazen. Vorig jaar vernietigde een brand van ruim veertig dagen bijna tien procent van de provincie. Heinonen: “Ik ben optimistisch. Alle geherintroduceerde dierenpopulaties groeien en over vijf jaar willen we dat ze zichzelf in stand kunnen houden.”

Natuurwetenschapper Augusto Distel: ‘Ik kom hier ’s nachts alleen op het open veld liever een poema dan een mens tegen.’ Beeld Peter Schouten

Gevaarlijke dieren bestaan niet

Tot die tijd hebben de dieren de hulp nodig van onder meer natuurwetenschapper Augusto Distel. “Mijn oma vraagt mij geregeld: ben je niet bang om met al die beesten alleen te zijn? Nee, gevaarlijke dieren bestaan voor mij niet. Ik kom hier ’s nachts alleen op het open veld liever een poema dan een mens tegen.” Op twee meter afstand zit Tomi. Deze ocelot trekt zich weinig van het bezoek aan. Hij is gered uit gevangenschap. Zijn hoektanden waren bruut verwijderd, dus jagen gaat niet. Tomi heeft net een vos verorberd. De prooi wordt levend in het gekooide gebied van 1600 vierkante meter losgelaten, zodat de beesten zelf leren jagen. Tomi draagt bij aan de reproductie, want ook zijn soort is in gevaar.

Afgelopen december werd een kleintje geboren, dat de totale populatie hier op zes brengt. “We weten niet hoeveel er in het wild rondlopen, maar de afgelopen twintig jaar zijn ze hier eigenlijk amper nog gespot,” legt Distel uit. Een ocelot is een gewild huisdier of handelswaar want de huid levert veel geld op. “Het probleem is altijd de mens. De fouten die die maakt, proberen wij hier recht te zetten. Dit soort projecten laat zien dat we succes kunnen hebben.”