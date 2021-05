Op vakantie? Dit zijn de coronaregels per land

Beeld AP

Spanje

Wat is de situatie?

De Nederlandse overheid heeft voor Spanje een oranje reisadvies afgegeven, met uitzondering van de Canarische eilanden en de Balearen: die hebben een een geel advies. Voor de ‘oranje’ landen geldt een quarantaineplicht van tien dagen bij terugkomst in Nederland. Deze kan verkort worden als je na vijf dagen negatief getest wordt.

Wat zijn de regels?

Waar mogelijk moet 1,5 meter afstand gehouden worden. Een mondkapje is zowel buiten als in publieke binnenruimtes verplicht vanaf 6 jaar. Verder verschillen de maatregelen per regio. Zo geldt bijvoorbeeld in Valencia en op de Balearen nog een avondklok van 23.00 uur tot 06.00 uur. Ga je op vliegvakantie naar Spanje? Dan is een PCR-test van maximaal 72 uur oud verplicht. Als je met de auto komt geldt deze regel niet. Een vaccinatiebewijs wordt nog niet geaccepteerd en iedereen die naar Spanje met het vliegtuig reist, moet vooraf een digitaal gezondheidsformulier invullen.

Wat kun je wel en niet doen?

Winkels, restaurants en cafés zijn open met beperkte capaciteit en openingstijden. Ook kun je reserveren bij hotels en campings. Musea, theaters en attractieparken zijn beperkt toegankelijk. Bioscopen, discotheken en nachtclubs zijn gesloten.

Griekenland

Wat is de situatie?

In Griekenland geldt een oranje reisadvies. De Zuid-Egeïsche eilanden van Griekenland, waaronder Kos, Mykonos en Rhodos, stonden tijdelijk op geel, maar dragen vanaf zondag 30 mei ook weer het oranje reislabel.

Wat zijn de regels?

Er geldt in het hele land een avondklok tussen 00.30 en 05.00 uur. Daarnaast dient 1,5 meter afstand gehouden te worden en is een mondkapje in alle publieke ruimtes en in het openbaar vervoer verplicht. De maximale groepsgrootte buiten is negen. Ben je van plan naar Griekenland te reizen? Dan is een negatieve PCR-test verplicht, behalve bij een volledig vaccinatiebewijs (inclusief tweede prik).

Wat kun je wel en niet doen?

Alleen essentiële winkels zijn open tot 19.00 uur, overige winkels zijn gesloten. Een terrasje pakken kan wel met maximaal zes personen per tafel. De hotels zijn open, campings niet. Musea en buitenbioscopen zijn toegankelijk, theaters en attractieparken zijn dicht.

België

Wat is de situatie?

Ook België heeft een oranje reisadvies.

Wat zijn de regels?

Nederlanders die meer dan 48 uur in België verblijven moeten verplicht zeven dagen in quarantaine. Op de eerste en zevende dag moet een PCR-test worden afgenomen. Ook moet vooraf verplicht een zogeheten Passagier Lokalisatie Formulier worden ingevuld voor iedereen van 12 jaar en ouder. Mondkapjes zijn verplicht in alle publieke binnenruimten.

Wat kun je wel en niet doen?

De Belgische terrassen zijn open tot 22.00 uur, er mogen maximaal vier mensen aan één tafel zitten. Winkels zijn open, net als musea, pretparken en dierentuinen. Bioscopen en theaters zijn dicht. Er geldt een alcoholverbod tussen 20.00 uur en 05.00 uur.

Beeld Getty Images

Duitsland

Wat is de situatie?

Voor heel Duitsland geldt een oranje reisadvies.

Wat zijn de regels?

Wie langer dan een dag in Duitsland wil verblijven, moet zich vooraf registreren en een PCR-test laten zien van maximaal 72 uur oud. Hierop volgt een verplichte quarantaine van tien dagen. Als na vijf dagen een nieuwe test negatief is, wordt de quarantaine opgeheven. Ook voor dagjesmensen en (deels) gevaccineerde mensen is een negatieve test noodzakelijk.

Een medisch FFP2-mondmasker is verplicht in publieke ruimten voor mensen van 7 jaar en ouder. In sommige deelstaten moet dit masker ook gedragen worden als mensen uit meerdere huishoudens in één auto zitten.

Wat kun je wel en niet doen?

Hotels, campings en bungalowparken zijn alleen open in staten met een lage besmettingsgraad. Dit kan dus van week tot week veranderen. Ook de andere maatregelen kunnen per deelstaat verschillen. Zo zijn in Beieren culturele evenementen in de buitenlucht weer toegestaan voor maximaal 250 personen, maar geldt in Thüringen nog een avondklok van 22.00 tot 05.00 uur. Essentiële winkels zijn in het hele land open.

Frankrijk

Wat is de situatie?

Ook voor Frankrijk geldt een oranje reisadvies; de Nederlandse regering adviseert dus om alleen noodzakelijke reizen naar Frankrijk te maken.

Wat zijn de regels?

Alle EU-reizigers boven de 11 jaar moeten bij aankomst in Frankrijk een negatieve PCR-test en een 'erewoordverklaring' kunnen overleggen. De test mag maximaal 72 uur oud zijn. Niet EU-reizigers moeten verplicht zeven dagen in quarantaine.

In Frankrijk is een avondklok van kracht tussen 21.00 uur en 06.00 uur. Mondkapjes zijn verplicht in het openbaar vervoer en in gebouwen. Met mondkapje dienen mensen waar mogelijk 1 meter afstand te houden, zonder mondkapje is dat 2 meter.

Wat kun je wel en niet doen?

Op 19 mei is 'fase 2' van het versoepelingsplan ingegaan. Dit betekent dat niet-essentiële winkels weer open zijn. Op terrassen mogen maximaal zes mensen aan een tafel zitten. In de buitenlucht zijn groepen van maximaal tien personen toegestaan. Musea, bioscopen en theaters zijn weer open en mogen maximaal 800 mensen (binnen) of 1000 mensen (buiten) ontvangen. Hiervoor gelden speciale protocollen.

Italië

Wat is de situatie?

Voor heel Italië geldt een oranje reisadvies.

Wat zijn de regels?

Om Italië binnen te komen moet iedereen van 2 jaar of ouder een negatieve test kunnen overleggen die niet ouder is dan 48 uur. Dit geldt ook voor mensen die gevaccineerd zijn. Vakantiegangers moeten daarnaast te allen tijde een ondertekend reisformulier bij zich hebben, waarin zij verklaren zich aan de geldende maatregelen te houden. In Italië geldt een avondklok van 23.00 uur tot 05.00 uur. De verwachting is nu dat deze op 21 juni wordt opgeheven.

Mondkapjes zijn verplicht in het openbaar vervoer, gesloten ruimten en op plekken waar het moeilijk is afstand te houden, zoals markten.

Wat kun je wel en niet doen?

Terrassen zijn open van 05.00 uur ’s ochtends tot 21.00 uur ’s avonds. Winkels zijn ook open, net als theaters, stranden, bioscopen en musea. Op sommige plekken is reserveren verplicht. Discotheken en attractieparken zijn gesloten. Voor buitenevenementen geldt een maximum van duizend mensen.

Beeld AP

Portugal

Wat is de situatie?

Voor het hele land, inclusief de Azoren en andere eilanden, geldt een geel reisadvies.

Wat zijn de regels?

Reizigers hoeven bij (en na) een bezoek aan Portugal niet meer in quarantaine. Wel moet iedereen van 2 jaar en ouder bij binnenkomst een negatieve PCR-test laten zien, die maximaal 72 uur voor vertrek is afgenomen. Voor iedereen vanaf 10 jaar geldt een mondkapjesplicht. De mondkapjes moeten binnen én buiten gedragen worden als het niet mogelijk is om 2 meter afstand te houden.

Wat kun je wel en niet doen?

Cafés en restaurants zijn open. Per tafel mogen binnen maximaal zes mensen zitten en buiten maximaal tien. Vakantiegangers kunnen in Portugal ook naar het theater, museum, attractiepark of bioscoop. Deze zijn allemaal weer geopend.

Andere bestemmingen

Naast bovengenoemde landen geldt ook voor Malta, Finland en Ierland een geel reisadvies. Buiten Europa staan Aruba, Bonaire, Saba en Sint Eustatius, Curaçao, Rwanda, Sint Maarten en Thailand op geel. Wie naar deze landen afreist, hoeft bij terugkomst in Nederland niet in quarantaine en ook geen negatieve test te laten zien.