Op safari in Tsjaad, waarom niet?

Paragliden in Socotra, Jemen. Beeld Philipp Medicus/Flickr Vision

Elk jaar komen serieuze media als The New York Times en The Financial Times met een lijst ‘places to go’ voor het aankomend jaar. Voor 2020 staan er enkele opvallende bestemmingen bij: Tsjaad, ­Siberië, Bangladesh, Rwanda, Eritrea, Oezbekistan, Tadzjikistan, ­Jemen, en nog zo wat oorden die je niet direct associeert met een zorgeloze vakantie. Het zijn plekken waar (burger)oorlogen worden gevoerd, grenzeloze armoede heerst, natuurrampen hebben plaatsgevonden en/of het zijn locaties die zo onherbergzaam en gevaarlijk zijn dat de kans dat je er levend vandaan komt op z’n minst onzeker is. Ook landen die niet direct ­gevaarlijk, maar moreel gezien een dubieus ­beleid voeren, winnen aan populariteit. The World Travel & Tourism Council constateert opmerkelijke cijfers: in Tadzjikistan verdubbelde het aantal toeristen in één jaar, Eritrea ontvangt drie keer zoveel bezoekers als vijf jaar ­geleden, Rwanda kreeg er 20 procent bij.

Bommen op de achtergrond

Hoe dat komt, is een optelsom van factoren. Er is de hang naar avontuur die de laatste jaren wordt aangewakkerd door sociale media. Een vakantiekiekje op het strand voldoet niet meer. Zo stortte onlangs iemand van een Australische klif toen zij een ‘spannende’ selfie probeerde te maken. De toren van Pisa optisch tussen duim en wijsvinger houden: kan echt niet meer. Een offpisteskifoto uit Siberië moet het zijn, of eentje vanuit het Egyptische Siwa, vlakbij de Libische grens. Als het een beetje meezit kun je de bombardementen op de achtergrond zien.

Dorp in Siwa in Egypte, vlakbij de Libische grens. Beeld DEA / G. SIOEN/De Agostini via Getty Images

Een tweede reden voor de populariteit van niet voor de hand liggende oorden, is dat men door alle wereldwijde en goedkope reismogelijkheden een stuk nonchalanter is geworden: als er een vliegtuig naartoe gaat, zal het wel oké zijn. Quod non. Men waant zich veiliger dan men is. Zo dekken reisverzekeringen geen plekken die van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies hebben gekregen (Nederlandwereldwijd.nl). En moet je door een helikopterteam gered worden omdat je van een levensgevaarlijke berg bent gedonderd, dan kan je daarvoor de rekening gepresenteerd worden die, vanwege roekeloos handelen, niet gedekt hoeft te worden door je verzekering. Bezint eer ge begint.

Oorzaak drie van roekeloos reisgedrag is geld: toerisme is een geldmagneet, goed voor 10,4% van de wereldeconomie, zijnde 8,8 triljoen dollar per jaar (wat neerkomt op 4 miljard dollar per dag!). Eén op de tien banen is van toerisme ­afhankelijk. Geen wonder dat onderontwikkelde landen, en landen die net uit een oorlog zijn gekomen, zich zo snel mogelijk op het toerisme richten om financieel op te kunnen krabbelen.

Bloedige burgeroorlog

Dan is er de schuld van de (reis)journalistiek. Elk reisblad of -programma wil de primeur hebben van een onbekende bestemming. Tsjaad bijvoorbeeld, vijf keer zo groot als Engeland maar op jaarbasis minder toeristen trekkend dan het Rijksmuseum, onherbergzaam en gevaarlijk, maar vergeven van natuurschoon en met adembenemende ‘big five’-safari’s, dus een uitgelezen locatie voor elke reisfotograaf. Ook de schitterende rotspaleizen en opgravingen in Jemen spatten van de glossy reispagina’s en beeldschermen af. ‘Nog niet zo druk’, jubelt iExplore. Nee, haal je de koekoek. Jemen is in een bloedige burgeroorlog verwikkeld, alle offi­ciële instanties van zowat alle landen geven het hoogste negatieve reisadvies, maar dat mag de pret niet drukken. Sterker: het lijkt juist een aanbeveling.

Waar moet dat heen, denk ik dan.

Nou, naar Jemen dus.