Op Phuket laat de pandemie diepe sporen na: ‘Het was hier zo leeg als in de woestijn’

Phuket, september 2021. Boekingen voor 2022 laten zien dat Thailand dit jaar op een kwart van het aantal toeristen van voor de pandemie blijft steken. Beeld Sirachai Arunrugstichai/Getty Images

“Miss miss, taxi, taxi, where you go, hello?” Rondom de ingang van Bangla Road in de louche en enigszins verlopen badplaats Patong Beach op het Thaise eiland Phuket verzamelen zich als vanouds taxichauffeurs, aanbieders van seksshows met pingpongballetjes en proppers die toeristen proberen een biertent binnen te lokken. Toch is de drukte nog lang niet op hetzelfde niveau als voor corona, zeggen uitbaters.

“Tot een paar maanden geleden was het hier zo leeg als in de woestijn. Het begint weer iets drukker te worden, maar er is nog lang geen sprake van normalisatie,” stelt Aaron Magri, uitbater van Bar Funk. Een rondrit over het eiland levert beelden op van lege strandbedjes en uitgestorven dorpjes.

Niet alleen op Phuket, in de gehele toeristische sector van Thailand heeft corona er hard ingehakt. Het land, bekend om zijn tropische eilanden met witte zandstranden, kreeg voor de coronapandemie in 2019 zo’n 40 miljoen toeristen op bezoek. In het eerste kwartaal van 2022 waren dit er nog maar een half miljoen.

Magri, van oorsprong Maltees, noemt als belangrijkste reden dat de coronaregels in Thailand ‘veel te beperkend’ zijn. Volgens hem is het overduidelijk dat de maatregelen zijn opgesteld door een oudere, conservatievere generatie: “We mogen pas net weer open tot middernacht. Maar voor nachtclubs begint de avond dan pas.”

Toerisme op een kwart van het oude niveau

Hoewel Thailand afgelopen jaar een van de eerste Aziatische landen was die hun grenzen weer openstelden voor toeristen, blijft het inmiddels achter bij omringende landen. Boekingen voor 2022 als geheel laten zien dat Thailand dit jaar op een kwart van het aantal toeristen van voor de pandemie blijft steken, terwijl bijvoorbeeld Singapore en de Filipijnen op 72 en 65 procent zitten.

Thailand rekent op de terugkeer van toeristen om het herstel van zijn economie te versnellen, zeker nu de Russische invasie in Oekraïne extra tegenwind veroorzaakt. Bareigenaar Magri: “Voor corona kwamen de meeste toeristen uit China. Op nummer twee stond Rusland. Beide groepen zijn voorlopig niet in dezelfde aantallen in Thailand aanwezig.”

De zogenoemde Thailand Pass, een vereiste voor buitenlanders om het land binnen te komen, werkt afschrikwekkend voor veel toeristen, stellen experts in de toerismesector. De tot voor kort – zelfs voor gevaccineerde reizigers – verplichte nacht quarantaine en PCR-test bij aankomst leidden ertoe dat veel reizigers een andere bestemming kozen. Per 1 mei is deze quarantaineregel afgeschaft, wat het land weer aantrekkelijker voor toeristen moet maken. Ook lobbyt de toerisme-industrie hard om vanaf juni het nachtleven, dus ook na middernacht, officieel te heropenen.

Regenseizoen

Ook in de oude binnenstad van Phuket zijn de sporen die de pandemie heeft achtergelaten overal te vinden. Wie de hoofdstraten verlaat, ziet al snel deprimerende taferelen: veel winkels, hostels en restaurants zijn dicht en blijven voorlopig ook dicht, zo klinkt het. Op het terras van het Turkse restaurant Papazula zijn rond lunchtijd slechts twee tafeltjes bezet. Ersin Turan is de manager. Voorlopig ziet hij nog geen verbetering in Phuket, zegt hij: “Het regenseizoen staat weliswaar op het punt te beginnen, maar toch, normaal gesproken was het tien keer drukker dan nu.”

Alles zat helemaal op slot op het eiland, tot de overheid vorig jaar juli met het zogenoemde Phuket Sandboxprogramma begon. Toeristen konden vanaf toen ‘in quarantaine’ op Phuket. Toch is hiermee de schade die de pandemie heeft veroorzaakt nog lang niet ongedaan gemaakt, zo ziet hij in zijn omgeving: “Veel Thai hebben enorme schulden opgebouwd en konden die niet meer afbetalen. Ze zijn teruggegaan naar de dorpen waar ze vandaan komen, om voorlopig niet meer terug te keren.”

Bangla Walking Street op Phuket, juli 2021. Beeld Lauren DeCicca/Getty Images

Overheidssteun was er nauwelijks, zegt Narongchai Wangboonkong, eigenaar van een scooterverhuurbedrijf op Phuket en voorzitter van de Phuket Tourism Club: “Ik ben een van de weinigen in de oude stad die zijn gebleven, maar heb er flink op moeten toeleggen.”

Hij schat dat hij zo’n 2,5 miljoen bath (een kleine 70.000 euro) aan inkomsten is misgelopen door corona, en verkocht zo’n honderd scooters om toch nog aan voldoende geld te kunnen komen om de huur te betalen. “Elke maand verkocht ik er een paar.” Inmiddels heeft hij er een aantal terug kunnen kopen.

Hij hoopt dat het toerisme snel aantrekt om nog een paar jaar goed te kunnen sparen en daarna een boerderij te kopen in de buurt van zijn ouders. Nu het kweken van kratom, een tropische plant waarvan de bladeren een stimulerend effect hebben, legaal is, ziet hij daarin een nieuwe mogelijkheid om rijk te worden.

Restaurantmanager Ersin Turan blijft ondertussen optimistisch over het herstel van toerisme in Phuket. Hij heeft zelfs net een nieuwe vestiging geopend: “Het is en blijft een tropisch eiland. Toerisme zal hier nooit uitsterven.”