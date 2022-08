Oostenrijkse huisarts pleegt zelfmoord na doodsbedreigingen van antivaxers

In Oostenrijk werd maandenlang demonstreerd tegen lockdowns en verplichte vaccinaties. Beeld AP

Kellermayr was herhaaldelijk door Oostenrijkse media geïnterviewd om de coronamaatregelen, waaronder lockdowns en verplichte vaccinaties, te verdedigen. Ze haalde zich hiermee de woede van antivaccinatie-activisten op de hals. Die bedreigden haar met de dood, niet alleen via het internet maar ook persoonlijk in haar huisartsenpraktijk. Ze besloot daarom een maand geleden haar praktijk te sluiten.

De vrouw kreeg politiebescherming, maar voelde zich volgens haar omgeving niet voldoende gesteund. Ze zou zelf ongeveer 100.000 euro aan bescherming hebben uitgegeven. Vrijdag werd haar levenloze lichaam in haar praktijk in de regio Opper-Oostenrijk aangetroffen.

Voor de praktijk van de arts en voor het ministerie van Volksgezondheid in Wenen werden al bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. In het gehele land worden meerdere wakes gehouden. Onder meer in Steyr en de hoofdstad Wenen komen herdenkingen. Ook de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen heeft zich uitgesproken. “Laten we een einde maken aan deze intimidatie en angstzaaierij. Haat en onverdraagzaamheid horen niet thuis in ons Oostenrijk,” zei hij.

Controversieel plan

Vorige maand trok Oostenrijk de stekker uit een controversieel plan om Covid-19-vaccinaties verplicht te maken voor alle volwassenen. Het besluit om het plan in te trekken kwam na maanden van protesten over lockdowns en verplichte vaccinaties in het land.