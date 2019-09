Oostenrijkse FPÖ kiest Hofer tot nieuwe leider

Norbert Hofer. Beeld AFP

Hij is de opvolger van Heinz-Christian Strache. Die moest in mei aftreden wegens een video uit 2017 waarin hij met een Russische vrouw, die zich presenteerde als miljoeneninvesteerder, praat over overheidsopdrachten in ruil voor steun bij de verkiezingscampagne.

Het FPÖ-bestuur had Hofer kort na het opstappen van Strache naar voren geschoven als nieuwe leider. Op een bijeenkomst in Graz stemde zaterdag 98 procent van de leden in met de kandidaat van het bestuur.

Hofer zei dat hij de FPÖ in de verkiezingen van 29 september de grootste partij van Oostenrijk wil maken. “Wij kunnen dat en het is wat Oostenrijk nodig heeft.”

Oostenrijk moet vervroegd naar de stembus omdat de coalitie van de conservatieve ÖVP en FPÖ uit elkaar viel na het opstappen van Strache als vicekanselier, na het opduiken van de video met de Russin.