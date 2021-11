Oostenrijk verscherpt regels, Janssen vanaf januari niet genoeg

Een medewerker registreert mensen die een coronatest komen doen. Straks is een negatieve test niet meer geldig voor horecabezoek. Beeld Getty Images

En er is belangrijk nieuws voor (Nederlandse) wintersportliefhebbers: wie alleen één prik van het Janssenvaccin heeft ontvangen, wordt ook de deur geweigerd.

De Oostenrijkse regering voert het zogeheten 2G-beleid – wat staat voor geimpft (gevaccineerd) of genesen (genezen) – in vanwege de stijgende besmettingscijfers. Het land telt ongeveer 600 besmettingen per 100.000 inwoners, goed voor de subtop in Europa. Ter vergelijking: Nederland telt er bijna 400. Oostenrijk is het eerste Europese land dat het 2G-beleid nationaal invoert.

“De bezettingsgraad op de intensive cares stijgt veel sneller dan verwacht,” zei kanselier Alexander Schallenberg dit weekend. “Het is doodeenvoudig onze verantwoordelijkheid om de mensen in ons land te beschermen.”

Dus wordt er ingegrepen, en hard ook. Wie niet onder de 2G-regeling valt, is sinds deze week niet langer welkom in cafés, restaurants, bij kappers en bij evenementen met meer dan 25 personen. Een negatieve coronatest is niet langer voldoende. Althans, over vier weken niet: de komende weken geldt een overgangsperiode, daarna gaat de deur naar de Bierstube echt dicht.

Die strenge regels gaan vanaf januari ook gelden voor mensen die alleen een prik van het Janssenvaccin hebben ontvangen. In Nederland zijn 845.000 prikken gezet met Janssen.