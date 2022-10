Oorlogscorrespondent Clarissa Ward: ‘Zodra je afgestompt raakt, weet je dat je aan de bak moet’

Clarissa Ward: ‘Je kunt nauwelijks iets doen om minder stress mee naar huis te nemen.’ Beeld Marc Driessen

Ze interviewde de Taliban bij de val van Kabul, was correspondent in Rusland, maakte jarenlang reportages in Syrië, deed verslag in Japan na de tsunami van 2011 en is vanaf zaterdag weer in Oekraïne. Clarissa Ward (42), chief international correspondent van de Amerikaanse nieuwszender CNN, was deze week een paar dagen in Amsterdam ter promotie van de Nederlandse vertaling van haar memoires On all fronts.

Na opnames voor College Tour – uitzending zondag 23 oktober – en een hele rits interviews stond ze woensdagavond voor een uitverkochte zaal in De Balie. De meestgestelde vragen: hoe schakel je tussen de extreme stress van oorlogssituaties en het leven thuis? Hoe ga je om met het schuldgevoel, de survivor’s guilt, van zelf wel veilig thuis kunnen komen en mensen in de ellende achterlaten?

Wat heeft u daarop geantwoord?

“Je leert het met de jaren. Je kunt nauwelijks iets doen om de impact te verminderen, om minder stress mee te nemen naar huis. Maar je kunt je wel beter voorbereiden op het thuiskomen. Niet meteen met iedereen afspreken. Ik slaap de eerste dagen alleen maar, ik crash totaal, en eet heel veel. En je leert beter de signalen herkennen als het misgaat. Als je afgestompt raakt. Dat had ik toen ik uit Syrië kwam. Ik wilde niet knuffelen met mijn man, niet naar mijn ouders, had totaal geen belangstelling voor wat mijn vrienden meemaakten. Ik was heel snel geïrriteerd. Dan weet je dat je aan de bak moet.”

Ik vraag me vooral af: waarom zou je telkens je leven op het spel willen zetten?

“Ik wil niet mijn leven op het spel zetten, althans: daar ben ik niet naar op zoek. Situaties lijken van een afstandje ook vaak gevaarlijker dan wanneer je er middenin zit. Maar natuurlijk neem je als je naar een oorlogsgebied gaat een groot risico. Je ziet het allerslechtste van de mensheid. Maar je ziet ook de beste kant. De enorme kracht van moeders in Syrië bijvoorbeeld, die tegenover hun kinderen doen alsof de nachtelijke bombardementen een soort spel zijn, die het haar van hun dochters borstelen en ontbijt maken, ook al hebben ze hun man maanden niet gezien en zijn ze bang om dood te gaan. Ik word nog altijd weggeblazen door hoe aardig mensen kunnen zijn. Mijn chauffeur in Aleppo, die me geruststelde en me chocola gaf omdat hij zag hoe bang ik was. Dan ben ik dankbaar voor al die kleine acts of kindness.”

Houdt dat u op de been?

“Zeker. Dat weegt voor mij uiteindelijk zwaarder dan al het donkere.”

In uw boek schrijft u: in Syrië doet alles er veel meer toe, als ik terugkeer is Londen grauw en flets.

“Ik denk dat dat bij dit soort verslaggeving hoort. In een oorlogsgebied wordt alles teruggebracht tot de essentie. Als ik dan terug thuis in Londen ben en in een supermarkt vijftien soorten tandpasta zie, denk ik: wat ís dit? We vullen ons leven met allemaal dingen die zo onbelangrijk zijn.”

U deed ook verslag van de rouw na de dood van koningin Elizabeth. Dat moet voor u extreem saai zijn geweest.

Begint te lachen: “Het was anders dan mijn normale werk. Maar niet saai, nee – dit is ook iets wat je maar eens in je leven meemaakt. Ik wist dat dit voor CNN een groot verhaal was, dus dat ik als chief international correspondent een rol zou moeten spelen. Het was wel pittig, want ik zat in Pakistan. Een derde van dat land stond – en staat! – onder water, dus ik vond het heel moeilijk om daar weg te gaan.”

U werd wereldberoemd toen u in augustus 2021, na de val van Kabul en toen bijna alle westerlingen gevlucht waren, een Talibanleider interviewde over de rechten van vrouwen. Was dat een bepalend moment in uw carrière?

“Het was bizar. Ik kreeg er in één week 200.000 Instagramvolgers bij, er verschenen duizenden artikelen over mij en de persaanvragen stroomden binnen. Voor de mensen die me goed kenden was het wat surrealistisch. Die zeiden: Clarissa doet dit al vijftien jaar!”

Hij deed enorm neerbuigend tegen u, zoals in uw werk wel vaker gebeurt. Verandert dat uw blik op mannen?

“Nee. Ik neem dingen niet snel persoonlijk. Als iemand zich wil misdragen, slaat dat uiteindelijk terug op hem. Ik laat me daar niet door afleiden, ik doe gewoon mijn werk. Als iemand naar me schreeuwt dat-ie pas tegen me praat als ik mijn gezicht bedek, dan bedek ik mijn gezicht. Ik wil de vraag stellen die ik wil stellen. En zo’n moment wordt gefilmd, hè, dat spreekt dan voor zich.”

U zegt dan niet: dat is beneden mijn waardigheid?

“Het gaat niet om mij. Ik ben daar om vragen te stellen en verhalen te vertellen. Als ik mijn gezicht moet bedekken om dichter bij een Taliban-checkpoint te komen en vragen te kunnen stellen, dan doe ik dat. Ik zorg ervoor dat de camera draait, en zeg de mensen thuis: dit is wat ik heb moeten doen, want het is belangrijk dat mensen dat weten en het zégt ook iets. Er zijn mensen die vinden dat ik geen hoofddoek mag dragen, uit solidariteit met andere vrouwen. Dat maakt de boel wel erg complex voor journalisten. Ik ben er niet om solidariteit te betuigen of een activist te zijn om jouw zaak te bepleiten. Ik moet zo dicht mogelijk komen bij waar de actie is. Niet dat ik geen grenzen heb, maar zeker op het punt hoe vrouwen zich moeten kleden wordt heel veel druk op je uitgeoefend. En bepaald niet alleen door de Taliban.”

Er was kritiek op uw optreden in Myanmar. U was daar vorig jaar op uitnodiging van de junta. Acht mensen werden gearresteerd nadat ze met CNN hadden gepraat.

“Ze zijn twee dagen later weer vrijgelaten. Ik vind die kritiek unfair, als ik eerlijk ben. Die mensen waren zo dapper, dáár moet het om gaan. Ze wisten dat we daar op uitnodiging van de junta waren, we stonden omringd door militairen, en toch kwamen ze op ons af toen we stonden te filmen. Die mensen wilden vertellen hoe bang ze waren en hoe graag ze democratie wilden. Dat is ze gelukt, het was een heel krachtige boodschap. Het is niet mijn taak als journalist om dan te zeggen: je mag je verhaal niet vertellen, dat is te onveilig voor je. Maar toen we hoorden dat die mensen gearresteerd waren, hebben we alle verdere activiteiten met de junta geboycot tot ze waren vrijgelaten. Ik vind het heel erg wat die mensen hebben moeten meemaken, maar ik zou het nu niet anders doen.”

Is er een alternatief?

“Dat je niet naar plekken als Myanmar, of bijvoorbeeld Syrië, gaat als dat op uitnodiging is van een regime. Maar tot landen waar de bevolking wordt onderdrukt heb je vaak alleen toegang via de onderdrukker. Ik denk dat de meeste journalisten vinden dat het dan nog steeds de moeite waard is om te gaan. En zo kun je ook face to face zitten met die onderdrukker en vragen: waarom doe je dit? Een lokale journalist kan dat niet. Die zou de rest van zijn leven in de gevangenis zitten.”

In uw boek schrijft u aan het einde, als u hoogzwanger bent: tijd om naar huis te gaan. Maar u bent altijd weer teruggegaan.

“Ik wist altijd dat ik dit werk zou blijven doen. Moeder zijn heeft me een betere verslaggever gemaakt. Ik sta meer open voor andermans ervaringen en pijn, ik huil meer in oorlogsgebieden dan eerst, ik hoop ook dat je het merkt in mijn werk, dat ik empathischer ben.”

Bent u ook banger dan vroeger?

“Zeker. Ik ben zo voorzichtig mogelijk. Er wachten thuis mensen op me, het is stressvol voor ze als ik weg ben. Ik ga niet meer zo macho overal lekker op af.”

En nu gaat u meteen door naar Oekraïne.

“Ik ben tweeënhalve week weg, maar daarna ben ik ook drie weken thuis. Mensen zeggen: je ziet je kinderen nooit, maar als ik thuis ben, ben ik ook echt thuis, dan ga ik niet naar kantoor. Maar ik heb heel veel zin om naar Oekraïne te gaan. Dit is waar ik van hou, dit is waartoe ik op aarde ben.”

Clarissa Ward: Op alle fronten. Uitgeverij Pluim, €24,99.