Oorlog op uitbreken tussen Hamas en Israël

Israël beantwoordde de raketten van Hamas met een luchtaanval op de Gazastrook. Beeld REUTERS

Het was waar de voorbije dagen voor is gewaarschuwd. Na weken van sluimerende spanningen in Jeruzalem tussen Palestijnse demonstranten enerzijds en de politie en rechtse Israëli anderzijds is de situatie omgeslagen in een militair conflict. Een ‘militaire operatie’ noemt Israël het, van oorlog wordt nog niet gesproken. Maar de VS, de EU en het VK hebben er bij Israël en de Palestijnen op aangedrongen zo snel mogelijk te de-escaleren, voordat het daarin uitmondt.

Palestijnse militanten vuurden gisteren raketten af vanuit de Gazastrook. Een spervuur aan projectielen vloog richting Israëlische steden en dorpen. Ook Jeruzalem was doelwit, waardoor voor het eerst sinds 2014 het luchtalarm klonk van­wege inkomende raketten in deze stad, die Israël als de ongedeelde hoofdstad beschouwt. Israël reageerde met lucht- en droneaanvallen in de Gazastrook, het door Palestijnen bestuurde gebied aan de oostkust van de Middellandse Zee.

Spanning op kookpunt

De meeste slachtoffers lijken aan Palestijnse zijde te zijn gevallen. Voor zover bekend zijn zeven Israëlische burgers gewond geraakt in de stad Ashkelon. Andersom meldde het Israëlische leger 130 militaire doelwitten van Hamas te hebben geraakt. Daarbij zijn volgens Palestijnse medici 24 Palestijnen gedood, onder wie 9 kinderen. Onder de dodelijke slachtoffers waren volgens het Israëlische leger ook 15 militanten. In Jeruzalem zijn in de afgelopen 24 uur nog eens 700 Palestijnen gewond geraakt bij de botsingen met Israëlische veiligheidstroepen.

De geweldsescalatie tussen de aartsrivalen werd, net als voorgaande botsingen, aangewakkerd door wederzijdse claims op Jeruzalem. Op de achtergrond speelt mee dat zowel de Palestijnse als de Israëlische politiek in crisis verkeert en dat de sfeer in Jeruzalem elk jaar gespannen is tijdens de ramadan, die deze week afloopt. Nu kwamen die spanningen tot een kookpunt door een dreigende uithuiszetting van Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem, dat volgens internationaal recht geldt als Palestijns bezet gebied, maar dat Israël in 1967 veroverde in de Zesdaagse Oorlog en annexeerde.

Gisteren vierden Israëli die overwinning op de jaarlijkse Jeruzalemdag. De lont werd in het kruitvat gestoken nadat de Israëlische politie gisteren, voor de tweede keer in twee dagen tijd, de Al-Aqsamoskee was binnengevallen. Die moskee geldt als de derde heiligste plaats van de islam.

Hamas stelde daarop een ultimatum aan de Israëlische oproertroepen om de wijk rondom de moskee te verlaten. Minuten nadat die deadline was afgelopen, vuurde Hamas zijn raketten af. Het gegier van het luchtalarm werd in de straten van Jeruzalem met gejoel van Palestijnen ontvangen. Gejuicht werd ook door een menigte Israëli bij de Al-Aqsamoskee toen daar in de buurt brand uitbrak.

Rode lijn overschreden

Ondanks de internationale veroordelingen lijkt de-escalatie nog ver weg. Premier Netanyahu zei gisteren dat ‘de terroristische organisaties in Gaza een rode lijn hebben overschreden’ en de gevechten nog enige tijd kunnen voortduren. Israël zou mogelijk meer luchtaanvallen willen uitvoeren en sommige media speculeren dat wordt overwogen de Gazastrook met grondtroepen binnen te vallen. Hamas heeft op zijn beurt gedreigd van Ashkelon ‘een hel’ te maken als Israël doorgaat met aanvallen.