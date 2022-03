Oorlog maakt van Rusland internationale paria

Een Oekraïense soldaat inspecteert een vernietigd Russisch voertuig in Charkov. Tientallen mensen raakten gewond bij de bombardementen op woonwijken in Charkov, waarvan beelden op sociale media werden gedeeld. Beeld ANP / AFP

Maandag werd het land van Poetin opnieuw bedolven onder de sancties. Onder meer de sportwereld keert de Russen de rug toe. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wil sporters uit Rusland en buurland Belarus weren bij internationale wedstrijden. Ook is Poetin de hoogste olympische onderscheiding afgenomen. De Nederlandse voetbalbond KNVB laat vertegenwoordigende elftallen voorlopig niet tegen teams uit Rusland en Belarus voetballen.

Olie- en gasconcern Shell kondigde maandag aan zich terug te trekken uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Daarmee volgt Shell het voorbeeld van het Britse BP en het Noorse Equinor, die ook al aankondigden afscheid te nemen van samenwerkingen met Russische staatsbedrijven.

Alleen de ongeveer 400 tankstations die Shell in Rusland heeft, stoot het bedrijf niet af. In een verklaring laat Shell weten van plan te zijn al zijn samenwerkingsverbanden met staatsgasbedrijf Gazprom te beëindigen.

“We zijn geschokt door het verlies van levens in Oekraïne door een zinloze daad van militaire agressie die de Europese veiligheid bedreigt,” stelt topman Ben van Beurden. “Onze beslissing om te vertrekken is er een die we met overtuiging nemen. We kunnen – en zullen – niet toekijken.”

Onderhandelingen

Door de economische sancties tegen het land, waar maandag zelfs het doorgaans neutrale Zwitserland zich bij aansloot, daalde de Russische roebel flink in waarde. Dat heeft gevolgen voor de gewone Rus: geïmporteerde producten worden door de koersval duurder.

Terwijl het wapengekletter in volle hevigheid doorging, voerden afvaardigingen van de Russische en Oekraïense regeringen maandag op een geheime locatie in Belarus onderhandelingen. De uitkomst is nog onduidelijk, mogelijk krijgen de onderhandelingen een vervolg.

Vooraf liet de Oekraïense president Volodimir Zelenski weten weinig vertrouwen te hebben in de vredesonderhandelingen, die werden gevoerd op een geheim gehouden locatie net over de grens in Belarus. Zelenski en de Russische president Vladimir Poetin waren beiden niet bij de gesprekken aanwezig.

De Oekraïners trokken naar de onderhandelingstafel met als doel om tot een staakt-het-vuren en terugtrekking van de Russische troepen in het land te komen. Dat doel werd niet bereikt. Wel komt er volgens een woordvoerder van de Oekraïense delegatie mogelijk een tweede gespreksronde, nadat in de hoofdsteden Kiev en Moskou ruggespraak is gehouden.

Felle weerstand

Op de vijfde dag van Russische invasie van buurland Oekraïne vielen door raketaanvallen van het Russische leger in Charkov, de tweede stad van het land, volgens de Oekraïense overheid zeker elf burgerdoden. Tientallen mensen raakten gewond bij de bombardementen op woonwijken in Charkov, waarvan beelden op sociale media werden gedeeld. Het Oost-Oekraïense Charkov is, net als hoofdstad Kiev, nog wel in handen van het Oekraïense leger.

Dat levert felle weerstand tegen de opmars van de Russen. Bij Kiev lijken de troepen van Poetin – tot gisteravond althans – te blijven steken op enkele tientallen kilometers van de stad. Volgens Oekraïne komt het Russische leger niet verder door het hevige verzet en door problemen met de logistiek, die mede het gevolg zijn van zware strijd die wordt geleverd om een vliegveld in de buurt van Kiev. De Britse inlichtingendienst bevestigt die lezing.

Intussen naderen de Russische troepen wel steeds meer Oekraïense steden. Marioepol in het zuiden is omsingeld door de Russen, die maandag hevige aanvallen op de stad uitvoerden. Ook nam het Russische leger twee kleine steden in het zuidoosten en het gebied rond een kerncentrale in, meldt het persbureau Interfax.

Kleuterschool

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft het vermeende gebruik van clustermunitie door de Russen scherp veroordeeld. Vrijdag werden een kind en twee volwassenen gedood toen een kleuterschool bij beschietingen werd geraakt. Volgens Amnesty international gebeurde dat met clustermunitie, die door meer dan honderd landen wereldwijd verboden zijn.

In een telefoongesprek met de Franse president Macron beloofde Poetin gistermiddag overigens om zich te zullen inspannen om burgers tijdens de gevechten te sparen.

Obligaties

De Oekraiënse regering gaat speciale ‘oorlogsobligaties’ uitgeven om de strijd tegen de Russen te kunnen blijven financieren. Burgers, bedrijven en buitenlandse investeerders kunnen Oekraïne steunen in de oorlog door geld te steken in de leningen, zegt het ministerie van Financiën van het aangevallen land. Het is de bedoeling dat de obligaties vandaag in de markt worden gezet. Hoeveel geld hiermee precies zal zijn gemoeid, is nog niet duidelijk.