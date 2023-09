Oorlog in Oekraïne eist ook mentaal zijn tol: ‘We moeten sterk zijn, maar hoelang nog?’

Nabestaanden met de kist van Ivan Shoelja, een Oekraïense soldaat die was gedood door Russische troepen in Donetsk. Beeld Getty Images

De terrassen in hartje Kyiv zitten vol. Glazen worden tegen elkaar getikt, de inwoners van de Oekraïense hoofdstad genieten van elkaar en van de zomer. Als het luchtalarm afgaat, worden de schouders opgehaald en blijft iedereen zitten. De oorlog lijkt hier ver weg, maar schijn bedriegt.

Op het Vokzalnaplein, dat grenst aan het grootste treinstation van de stad, loopt een militair die opeens zijn broek uittrekt. Halfnaakt begint hij te schreeuwen. Zijn angstkreet gaat door merg en been. Medewerkers van het station nemen hem snel mee naar hun kantoor. Zeer waarschijnlijk was hij met verlof en moet hij, gezien zijn bepakking, terug naar het front. De oorlog eist zijn mentale tol bij deze jonge soldaat.

Ruim anderhalf jaar na het begin van de Russische invasie in Oekraïne, is er geen zicht op het einde van de oorlog. Het is een slijtageslag geworden, met tienduizenden doden aan beide kanten. Officiële cijfers zijn er niet, maar volgens Amerikaanse militair analisten zijn er aan beide kanten in totaal bijna 500.000 militairen gesneuveld of gewond geraakt. De vraag roept zich op hoe je als Oekraïense samenleving deze zware strijd volhoudt? Niet alleen binnen het leger, maar ook daarbuiten.

Nieuw normaal

Kaz de Jong is als traumapsycholoog verbonden aan Artsen zonder Grenzen. Hij verblijft momenteel in Afghanistan (Kandahar), waar hij psychologische hulp verleent aan de bevolking. De Jong heeft ruime ervaring in oorlogsgebied en helpt regelmatig zijn Oekraïense collega’s. Hij merkt als eerste op dat het grootste deel van de Oekraïense bevolking niet direct is betrokken bij de oorlog. “Op veel plaatsen in het land zijn de mensen relatief veilig. Dat wil niet zeggen dat de oorlog onopgemerkt aan hen voorbijgaat. Of dat ze niet lijden. Maar er is wel een nieuw normaal ontstaan, mensen zijn flexibel en passen zich aan.”

De Jong ziet in Oekraïne een mechanisme van ‘wat er ook gebeurt, de Russen kunnen ons toch niet pakken’. “Die houding doet me sterk denken aan de inwoners van Sarajevo, begin jaren negentig in de vorige eeuw. Tijdens de Bosnische burgeroorlog werden ze vanuit de bergen belaagd door Serviërs. De vrouwen in de stad deden toen met opzet hun mooiste kleren aan. Hun houding was: ‘jullie kunnen ons omsingelen, maar we behouden onze waardigheid’. Moreel gezien kun je dan het verschil maken.”

Toch zijn er grenzen aan wat een mens geestelijk kan verdragen. Zoals de soldaat op het stationsplein van Kyiv. Psychotherapeuten geven in Oekraïense media aan dat ze veel meer patiënten behandelen voor depressies, angststoornissen en paniekaanvallen. Niet iedereen kan zich aanpassen aan die nieuwe werkelijkheid van bijna constante stress over de gevolgen van de oorlog.

‘Oorlogstrauma goed behandelbaar’

De Jong beaamt dat en geeft aan dat er om die reden in Oekraïne al vanaf het begin van de oorlog veel aandacht is voor psychologische hulpverlening. Niet alleen binnen het leger, maar ook in de samenleving. “Dat doen ze goed. Want als je er vroeg bij bent, is oorlogstrauma goed behandelbaar. Door er veel over te praten, maar denk ook aan EMDR-behandeling. Daarbij helpt een psycholoog om de emotionele lading bij een heftige herinnering te verminderen. Je vergeet niet wat er is gebeurd, maar de emoties die je erbij voelt, worden minder sterk.”

Met president Volodymyr Zelensky als boegbeeld presenteert het land zich al achttien maanden als strijdbaar, veerkrachtig en met vertrouwen in de overwinning. Maar de inwoners die we in Kyiv spreken, zijn er niet allemaal van overtuigd dat de glorieuze overwinning op Poetins Rusland snel volgt. Wie de duizenden vlaggetjes op het Onafhankelijksheidsplein ziet – elke vlag staat voor een gesneuvelde soldaat – weet hoe groot de offers zijn.

Serhii (47) was tot voor kort actief in het leger, maar raakte gewond door Russisch artillerievuur en werkt nu in de beveiliging. Hij steekt zijn handen op. “Tien maten zijn gesneuveld. En van sommige vrienden hoor ik al dagen niks meer. Natuurlijk, we moeten sterk zijn. Anders gaat het mis en zijn onze dierbaren voor niets gestorven. Maar het geeft zoveel verdriet en stress. Want hoelang gaat het nog door? Onze beste militairen zijn inmiddels gesneuveld of niet meer inzetbaar.”

Rusland in het hart geraakt

Mart de Kruif, oud-commandant van de Nederlandse landstrijdkrachten, stelt dat kleine successen van het Oekraïense leger hard nodig zijn om het mentaal vol te houden. “Het gaat langzaam, maar ze boeken terreinwinst in het zuiden. En vergeet ook niet de impact van de droneaanvallen op Russisch grondgebied. Ze laten zien dat ze Rusland in het hart, Moskou, kunnen raken.”

Toch blijft een grote doorbraak in het offensief tot nu toe uit en ook De Kruif weet dat er heel wat wordt gevraagd van zowel de fysieke als mentale weerbaarheid van de Oekraïners. “De oorlog is een race wie het het langst volhoudt. Ook in het hoofd. Want uiteindelijk win je met de geest en niet met staal. Dat hebben we onder meer gezien in Vietnam. De Amerikanen hadden daar een militair overwicht, maar het incasseringsvermogen van de tegenstander bleek enorm, mede hierdoor verloren de Amerikanen de strijd.”

De Kruif heeft de overtuiging dat de Oekraïners de strijd lang kunnen volhouden. “Militair vermogen bestaat grofweg uit drie componenten. Allereerst de fysieke component, zeg maar het aantal mensen dat je kunt inzetten. Daarnaast de conceptuele component: hoe ziet je tactische strijdplan eruit? En als derde de mentale component. Dat laatste is nauw verbonden met motivatie. Daar schort het tot nu toe niet aan bij de Oekraïners. Ik denk dat ze met hulp van het Westen – en die steun is nog steeds groot – een heel lange adem hebben.”

Traumapsycholoog De Jong onderschrijft de stelling van De Kruif. “Ja, de Russen zijn met meer militairen, maar de Oekraïners weten als geen ander waarom ze vechten. Daarbij hebben ze de steun van het thuisfront. De soldaten worden als helden onthaald, ook met het verwerken van oorlogsleed is dat belangrijk om te benoemen. Als je die status hebt, is het makkelijker om het leed te verwerken. Zeker als straks de gevechten stoppen en duizenden soldaten terugkeren in de maatschappij. Niet dat het alle problemen oplost, maar het helpt wel mee.”