Ook YouTube zet Trump op strafbankje

Beeld REUTERS

Trumps kanaal kan momenteel minimaal zeven dagen geen nieuwe video’s meer uploaden of live streamen. Oude video's kunnen nog wel worden bekeken. YouTube laat in een verklaring weten dat de blokkade kan worden verlengd.

De schorsing komt nadat een recente video van Trump volgens YouTube zou hebben aangezet tot geweld. Om welke inmiddels offline gehaalde video dat gaat, maakt het bedrijf niet kenbaar. Ook video's van het account van het Witte Huis zijn door YouTube verwijderd om het schenden van beleidsregels.

Tot nu was YouTube, eigendom van Google, het enige grote platform dat een account van Trump niet op de een of andere manier had geschorst. Sinds de aanval op het Capitool hebben Twitter en Facebook Trumps accounts verwijderd en zijn de sociale media content gaan aanpakken waarin de aanval wordt gesteund of verheerlijkt. Amazon besloot als webhost om Parler in de ban te doen. Op die extreemrechtse variant van Twitter zijn veel van Trumps volgelingen actief.