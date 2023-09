Ook wie dementeert, kan in de Amerikaanse Senaat gewoon op het pluche blijven zitten

De Republikeinse Mitch McConnell (81) viel 30 seconden stil tijdens een persconferentie, voordat hij door medewerkers meegenomen werd. Beeld via REUTERS

De vraag van een verslaggever luidde of senator Mitch McConnell, 80 inmiddels, in 2026 opnieuw voor een termijn van zes jaar herkiesbaar zou zijn. Het antwoord werd niet uitgesproken, maar was des te veelzeggender. Na een paar woorden bevroor de leider van de Republikeinen in de Senaat. Hij hield zijn blik onbewogen op oneindige verten gericht, terwijl een bezorgde medewerker aan kwam schuifelen, zijn aandacht er tevergeefs weer bij probeerde te krijgen, en hem uiteindelijk wegleidde.

Misschien beter van niet, zo’n nieuwe termijn, zou je denken bij zo’n tafereel. Sterker nog, de vraag die in de Washingtonse wandelgangen klinkt, is of McConnell zijn huidige termijn wel moet afmaken. Het was immers al de tweede keer deze zomer dat hij ineens bevroor, en er sijpelen ook berichten door dat hij vaak ineens valt. Maken we hier in het openbaar mee hoe iemand langzaam zijn grip op de dingen verliest, wellicht door beginnende alzheimer?

Just in: Sen. Mitch McConnell was in the middle of a media gaggle when he appeared to have trouble hearing and answering questions and was eventually led out by aides. More: https://t.co/6Q2PXhiHyb pic.twitter.com/DHTK1K8kYy — WLWT (@WLWT) 30 augustus 2023

Die vraag lijkt vooralsnog puur theoretisch. Weinigen verwachten dat McConnell, zo’n beetje de meest gehaaide en ingegraven machtspoliticus van Washington DC, vrijwillig achter de geraniums zal plaatsnemen.

Radicaal-rechtse senatoren

Het is ook nog maar de vraag of de Republikeinen in de Senaat hem zijn leiderschap zouden ontnemen. Nog los van McConnells bedrevenheid in machiavellistisch manoeuvreren, zullen sommige senatoren angst hebben voor wat er na het tijdperk-McConnell komt. Als de man die sinds 2006 de fractie in een ijzeren greep heeft er niet meer is, probeert de nieuwe generatie radicaal-rechtse Republikeinse senatoren, die in het kielzog van Trump verkozen werden, misschien wel de macht te grijpen.

En op zich valt McConnell, ondanks zijn leeftijd en gezondheidsproblemen, niet eens zo uit de toon in de Amerikaanse politiek, en zeker niet in de Senaat. De gemiddelde leeftijd daar ligt rond de 65.

Een stokoude, of zelfs demente, politicus raak je in de VS niet zomaar kwijt. Dat probleem speelt ook bij de Democraten. Van hun senator Dianne Feinstein, 90 inmiddels, is het al jaren een publiek geheim dat ze ze niet allemaal meer op een rijtje heeft. Maar haar stem is wel cruciaal in de juridische commissie. Toen ze eerder dit jaar een paar maanden afwezig was, stokten ineens alle juridische benoemingen van president Biden.

Inmiddels is ze weer terug, maar ze vertoont warrig gedrag. Na vragen van journalisten over haar afwezigheid ontkende ze glashard dat ze weg was geweest. En toen ze onlangs een stem moest uitbrengen, begon ze doodgemoedereerd aan een speech, terwijl haar collega’s haar probeerden uit te leggen dat ze alleen maar ‘ja’ moest zeggen.

90-year-old Dianne Feinstein is told to "just say aye" at vote on the defense appropriations bill.



Someone help her. pic.twitter.com/sUhcUATShS — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) 27 juli 2023

Eén van de redenen voor de hoge gemiddelde leeftijd van politici in de VS is het feit dat de politieke partij-organisaties er veel minder macht hebben dan in andere democratieën, mede door het districtenstelsel. In Nederland was Feinstein door een kandidatencommissie allang afgevoerd. In Californië, de staat waarvoor Feinstein sinds 1992 senator is, probeerde de Democratische Partij in 2018 ook een nieuwe kandidaat naar voren te schuiven, maar Feinstein deed wel gewoon mee aan de voorverkiezing. Die won ze op basis van haar naamsbekendheid.

Vergrijzing

Daarbij komt de vergrijzing, die ervoor zorgt dat een groter deel van het electoraat zelf oud is. En, al is het moeilijker te kwantificeren hoe dat precies werkt, de kennelijke bedrevenheid van Amerikaanse babyboomers om de macht vast te houden.

In de jaren negentig was die generatie, geboren tussen 1946 en 1964, aan de macht, en nu nog steeds. In 1997 was die politieke elite gemiddeld nog 51,8 jaar oud, in 2021 was die gemiddelde leeftijd gestegen tot recordhoogte: 69,7 jaar. In 2023 was dat, door het vertrek van Nancy Pelosi, iets gedaald, maar nog altijd 66,7. In de huidige Senaat bezetten babyboomers 66 van de 100 zetels (en zitten er ook nog 8 leden van de stille generatie, die ervoor kwam).

Dat is wel erg hoog, vindt men ook in de VS. De gezondheidsproblemen van McConnell hebben in de VS een debat op gang gebracht over maatregelen om iets van een rem te zetten op de aspiraties van stokoude politici, zoals leeftijdsbeperkingen en limieten op het aantal termijnen dat een politicus mag dienen. Eén probleem: die moeten dan wel door de Senaat komen.