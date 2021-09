Ook Sigrid Kaag kan niet om intermediair Qatar heen

Minister Sigrid Kaag op een persconferentie in Qatar. Beeld AFP

Gisteren was ze in Qatar om onder meer te overleggen over de evacuatie van nog honderden Nederlanders en Afghanen naar Nederland. Ook werd geregeld dat de Nederlandse ambassade in Kaboel tijdelijk naar Doha verhuist.

Voorts had de minister indirect een boodschap aan de Taliban, die in hun politiek niemand mogen uitsluiten. Ook de mensenrechten, in het bijzonder vrouwenrechten, dienen te worden gerespecteerd. Het zijn voorwaarden voor hervatting van de humanitaire hulp.

Kaag was een van de vele bewindslieden die de Golfstaat aandeden. De nieuwe machthebbers in Kaboel hebben er in de hoofdstad Doha een diplomatieke vertegenwoordiging. Met de Golfstaat als intermediair vermijd je rechtstreeks contact dat kan worden uitgelegd als een erkenning. Toch heeft Nederland in Qatar rechtstreeks gesproken met de Taliban: een topambtenaar van Buitenlandse Zaken sprak er met een vertegenwoordiger. Kaag was daar niet bij.

Maandag schoof Qatar aan bij het virtuele spoedberaad onder leiding van de Amerikaanse minister Antony Blinken. Daarbij spraken de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Canada, Turkije, de Europese Unie en de Navo over de crisis rond Afghanistan.

Vandaag is Kaag in Ankara voor een gesprek over de mogelijkheden om de evacuatie uit Afghanistan weer op gang te krijgen. De EU hinkt daarbij op twee gedachten: ze wil dat de Taliban Afghanen die willen vluchten doorgang verleent, maar anderzijds vreest Europa dat er een vluchtelingenstroom richting de lidstaten op gang komt. De EU stuurt aan op opvang in de regio, waarvoor Brussel de portemonnee trekt. Buurlanden Iran, Pakistan – die beide in het verleden al vele Afghaanse vluchtelingen hebben opgevangen – Oezbekistan, Turkmenistan en Tadzjikistan hebben al duidelijk gemaakt niet veel heil in te zien in de opvang van (grote groepen) Afghanen.