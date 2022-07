Ook Londen vraagt zich af: hoeveel snoepwinkels kan een stad hebben?

Van chocolade- tot kebabverbod

Niet alleen in Londen barst het ervan, winkelstraten in het hele Verenigd Koninkrijk worden overgenomen door de Amerikaanse snoepwinkels. In 2021 openden 73 meer snoepwinkels in het Verenigd Koninkrijk dan het jaar daarvoor. Ter vergelijking: in datzelfde jaar openden er 1236 minder kledingwinkels in het land vergeleken met 2020. Manchester en Birmingham kregen er vier snoepwinkels bij en Glasgow vijf.

Meer steden worstelen met het behoud van een divers winkelaanbod dat niet alleen gericht is op massatoerisme en snelle, ongezonde snacks. Zo kwam Venetië in 2017 met het zogeheten kebabverbod: dat hield in dat kebab- en andere fastfoodzaken niet meer mochten openen in het centrum. Ook de verkoop van losse pizzastukken werd beperkt. Alleen winkels die ambachtelijk ijs verkochten bleven gevrijwaard van de maatregel.

Het Belgische Brugge – dat bekendstaat om zijn chocolatiers – heeft onder meer te maken met een wildgroei aan chocoladewinkels. Het stadsbestuur werkt aan een verbod op nieuwe chocoladewinkels en andere zaken die zich uitsluitend op toeristen richten. Wel maakt de stad een uitzondering voor artisanale chocolatiers.

Dubrovnik overweegt nog verder te gaan. De Kroatische havenstad, die vooral bekendheid verwierf als het decor van de serie Game of Thrones, wil een verbod op álle nieuwe restaurants. Onderscheid tussen snackbars en deftigere eetgelegenheden wordt niet gemaakt.