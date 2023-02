Ook in Rusland wordt cynisch gereageerd op ‘nietszeggende’ speech Poetin: ‘Geen woord over de nederlagen’

Beeld ANP / EPA

Op de nationale zender Russia-1 hield studiogast Andrej Bezroekov, voormalig KGB-agent, het liever bij kijken naar de langetermijnperspectieven die Poetin had geschilderd. “We kunnen zeggen dat alles in ons land goed gaat. Er is absoluut geen paniek. Als je kijkt naar (de conferenties van) Davos en München dan roepen ze daar steeds: ‘Rusland moet verslagen worden, Rusland moet verslagen worden!’. Zij zijn in paniek, niet wij, onze president is kalm. Hij zei dat we gaan winnen, dat we er komen, dat we voorzichtig en gestaag voorwaarts gaan. We weten waar we heengaan. Het belangrijkste van zijn speech waren het vertrouwen en de kalmte over onze toekomst. En de eenheid met het volk.”

De toespraak van Poetin – die voor sommige Russische kijkers werd onderbroken door een onverklaarbare storing – bevatte volgens vrijwel alle waarnemers weinig nieuwe woorden. Veel tijd zat in de bekende riedel tegen het Westen.

Niks inhoudelijks

Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study War (ISW) Poetin had de Russische president deze gelegenheid – 1 jaar na het begin van zijn ‘speciale militaire operatie’ – kunnen gebruiken om nieuwe doelstellingen en middelen te formuleren voor de oorlog. ‘Zoals het aankondigen van een nieuwe gedeeltelijke mobilisatie, het herdefiniëren van de ‘speciale militaire operatie’ als een officiële oorlog, of het nemen van extra stappen om de Russische industriële defensiebasis te mobiliseren op een meer concrete manier’.

In plaats daarvan zei Poetin heel weinig inhoudelijks, volgens ISW. Door geen juist specifieke tijdelijke doelen te formuleren, stuurt Poetin waarschijnlijk aan op een langdurige oorlog.

De toespraak was in elk geval veel te genuanceerd voor de beruchte Russische militaire blogger, Igor Girkin (veroordeeld wegens zijn aandeel in de MH17-tragedie). Hij koos op Telegram voor keihard cynisme na Poetins speech: ‘In ons leger is alles prima, en zelfs beter dan dat... Geen woord over de nederlagen, over de mislukkingen en de moeilijkheden. Geen woord over de fouten en de verantwoordelijkheid van ook maar wie van de autoriteiten... bla bla bla, het heeft geen zin te luisteren. Een kans om muiterij te voorkomen is gemist.’

Mislukte raketproef

Want ondertussen dondert het nog steeds tussen het Russische ministerie van Defensie en het particuliere huurleger van Poetins oud-kok Jevgeni Prigozjin. De laatste had zich luidkeels beklaagd over gebrekkige medewerking van het leger en het leveren van onvoldoende munitie aan zijn manschappen voor de strijd rond de zwaarbevochten Oekraïense stad Bachmoet. Volgens Prigozjin is er sprake van verraad. Een woordvoerder van Defensie noemde de aantijgingen ‘absoluut verkeerd’. Volgens het Russische leger helpt Prigozjin met zijn kritiek vooral de vijand.

Dat er door Poetin geen belangrijke militaire aankondigen werden gedaan zou te maken kunnen hebben gehad met een mislukte Russische nucleaire raketproef, daags te voren. Een test met de nieuwe en zware Sarmat-raket zou in duigen zijn gevallen. Hoewel eerdere test met hetzelfde wapen wel succesvol waren, zorgde de tegenslag er volgens waarnemers voor dat Poetin tijdens zijn troonrede ook al niet over dit nieuwe paradepaardje van de Russische kernmacht kon opscheppen.