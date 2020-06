Ook in Frankrijk massaal protest tegen politiegeweld en racisme

In Parijs hebben dinsdagavond zo’n 20.000 mensen gedemonstreerd tegen politiegeweld en racisme. De demonstratie was verboden, maar toen de menigte zich verzamelde werd niet ingegrepen.

Het protest, voor het Paleis van Justitie, begon vreedzaam. Later op de avond richtten kleine groepen vernielingen aan: etalages werden bekogeld, stadsmeubilair werd vernield en er werd op straat brand gesticht. Daarbij kwam het herhaaldelijk tot confrontaties met de politie.

Er werden achttien aanhoudingen verricht. Twee politiemensen raakten licht gewond. “De schade is enorm, ik denk dat er een kostenpost is van 1 miljoen euro,” zei de burgemeester van het getroffen arrondissement. “Ik wil uitleg van de politie: hoe heeft dit kunnen gebeuren?’’

De demonstratie was vooraf verboden, mede vanwege het besmettingsgevaar. Maar toen de menigte zich verzamelde in Parijs werd niet ingegrepen.

Het protest begon vreedzaam, maar later op de avond werden vernielingen aangericht. Beeld AFP

Niet één serieus onderzoek

De betoging was georganiseerd door nabestaanden van de 24-jarige Adama Traoré. Hij werd in 2016 ten noorden van Parijs aangehouden door agenten en overleed enkele uren later. Sindsdien liggen justitie en de familie van de man met elkaar over hoop over de doodsoorzaak. Zijn zus, Assa, is ervan overtuigd dat Adama overleed door hardhandig politieoptreden. Zij vergelijkt de dood van haar broer met die van George Floyd in de Verenigde Staten. “Er is niet één serieus onderzoek gedaan. Justitie is bang voor de waarheid.”



De Franse autoriteiten zeggen dat onderzoeken hebben aangetoond dat Adama niet overleed door geweld van agenten maar dat hij gezondheidsklachten had die hem fataal zijn geworden.