Ook Franse ‘klimaatzaak’ succesvol: hof eist dat Frankrijk zich aan klimaatdoelen houdt

Vier ngo's sleepten de Franse staat voor de rechter. Beeld REUTERS

De uitspraak is een overwinning voor klimaatactivisten. De Franse staat was in 2019 voor de rechter gesleept door vier belangenorganisaties, die via een petitie 2,3 miljoen handtekeningen hadden opgehaald. Topman Jean-Francois Julliard van de Franse afdeling van Greenpeace concludeerde dat het rechtssysteem ‘nu een bondgenoot wordt in onze strijd tegen klimaatverandering’.

De Franse organisaties hebben zich laten inspireren door de Nederlandse Urgenda-zaak. De actiegroep Urgenda klaagde de Nederlandse staat aan wegens een ‘falend klimaatbeleid’ en werd daarin in het gelijk gesteld door de rechter. De Nederlandse staat kreeg de plicht om extra maatregelen te nemen om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. In Nederland gebeurde het voor het eerst dat klimaatactivisten eisen dat de staat zich aan de eigen klimaatdoelen houdt. Inmiddels zijn in meer landen activisten naar de rechter gestapt.

Schade repareren

Het hof oordeelde dat Frankrijk tussen 2015 en 2018 15 miljoen ton aan CO2 en andere broeikasgassen méér heeft uitgestoten dan de bedoeling was. De schade die daarmee is veroorzaakt, moet volgens het hof ‘gerepareerd’ worden. Ook mag de uitstoot niet nog verder toenemen.

De rechters hebben niet vastgelegd welke maatregelen de staat precies moet nemen. Ze waarschuwden wel dat als de deadline niet wordt gehaald, er iedere zes maanden een boete van 78 miljoen euro volgt.

Frankrijk heeft toegezegd dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 zeker 40 procent lager moet liggen dan in 1990. Het land wil in 2050 helemaal klimaatneutraal zijn. Broeikasgassen houden warmte vast en daardoor loopt de temperatuur op de aarde op. Dat leidt onder meer tot een toename van extreem weer.