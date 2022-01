Ook Britse politie gaat ‘partygate’ onderzoeken

Dinsdag kwam er nog een schandaal bij: ook tijdens Johnsons verjaardag, op 20 juni 2020 dus terwijl er een lockdown gold, zouden de regels zijn verbroken. Beeld EPA

De onrust over een reeks vermeende feesten, waarbij in sommige gevallen Boris Johnson ook aanwezig zou zijn, wordt ‘partygate’ genoemd en heeft de positie van de premier aan het wankelen gebracht.

De politie had zich eerder nog afwachtend opgesteld, maar gaat na forse kritiek nu onderzoeken of er regels zijn overtreden bij deze bijeenkomsten. Momenteel wordt al intern onderzoek gedaan door topambtenaar Sue Gray naar de liefst twaalf borrels en feestjes, waarvan zeven in het ambtshuis 10 Downing Street en nog eens vijf op verschillende departementen. Waarschijnlijk komt zij deze week met haar aanbevelingen.

Dinsdag kwam er nóg een schandaal aan het licht: ook tijdens Johnsons verjaardag op 20 juni 2020 — dus terwijl er een lockdown gold — zouden de regels zijn verbroken. Volgens nieuwszender ITV ontving de premier tientallen mensen voor zijn verjaardag, kreeg hij taart en werd hij toegezongen.

Afzettingsprocedure

Het is nog de vraag of het rapport van Gray meteen wordt vrijgegeven door de regering. De krant The Guardian schrijft dat oppositiepartij Labour volgende week wil proberen om publicatie van het volledige verslag af te dwingen, mochten de autoriteiten daar niet zelf toe besluiten.

Ook als het rapport niet vrijkomt, kunnen de feestjes Johnson de das om doen. Steeds meer partijgenoten beginnen de schandalen beu te worden. Die kunnen proberen om hem af te zetten als partijleider. Om een stemming over zijn positie aan te vragen, is de steun nodig van 15 procent van de conservatieve parlementsleden.

Als Johnson wordt afgezet als partijleider, moet hij ook weg als premier. Een hooggeplaatste parlementariër schatte in The Guardian dat Johnson mogelijk al de steun is verloren van een derde van de hooggeplaatste conservatieven. Het gaat dan om ministers en belangrijke partijfunctionarissen.

‘De laatste druppel’

Sommige topfunctionarissen spreken zich nog wel publiekelijk uit voor Johnson. Zo verdedigde minister van Cultuur Nadine Dorries haar politieke baas op Twitter. Ze maakte duidelijk de jongste kritiek nogal overdreven te vinden.

‘Als mensen op kantoor ’s middags een taart kopen voor iemand waar ze mee samenwerken en dan tien minuten happy birthday zingen en dan weer gaan werken, is dat nu opeens een feest?’ schreef de minister.

Andere conservatieven zijn dus kritischer. Voormalig partijvoorzitter Sayeeda Warsi zei tegen de BBC dat Johnson goed moet nadenken over de vraag of het nog in het landsbelang is als hij aanblijft. Parlementariër Andrew Bridgen zei dat de nieuwe onthullingen over het feestje voor Johnsons verjaardag ‘de laatste druppel’ kunnen zijn.

Ook nabestaanden van overleden coronapatiënten reageren boos. Jo Goodman van actiegroep Covid-19 Bereaved Families for Justice zei dat haar familieleden na het overlijden van haar vader door Covid-19 ‘niet eens konden knuffelen’ vanwege de coronaregels.