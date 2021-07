Ook brandweer Italië druk met bosbranden

Brandweerlieden blussen een bosbrand op Sardinië. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Alleen al op het eiland Sicilië moest de brandweer 250 keer in actie komen. Door een brand net buiten de oostelijke kuststad Catania moest de bij toeristen populaire plaatselijke luchthaven tijdelijk worden stilgelegd. Ongeveer 150 mensen die bij Catania ingesloten raakten door de vlammen werden met een politieboot in veiligheid gebracht.

Aangestoken

Volgens de regionale regering zijn sommige branden aangestoken. De autoriteiten verwachten zaterdag het hoogste brandrisiconiveau voor Oost- en Noord-Sicilië, bij temperaturen rond de 40 graden. Naar verwachting duurt de hittegolf nog de hele week.

Er woeden ook bosbranden in de zuidelijke regio’s Apulië, Calabrië en Campania en in de regio Lazio, met daarin de hoofdstad Rome. Eerder was het eiland Sardinië al hard getroffen.

Natuurbranden in Zuid-Europa

Italië is niet het enige land dat met hitte en bosbranden te maken heeft. Hevige natuurbranden hebben deze week aan zeker vier mensen het leven gekost in het zuiden van Turkije. Circa 180 mensen raakten daar gewond. Griekenland kondigde zaterdag aan maatregelen te nemen vanwege de extreme hitte. Grieken worden opgeroepen om zich te onthouden van activiteiten die kunnen leiden tot branden, niet onnodig te reizen en spaarzaam om te gaan met water en elektriciteit.