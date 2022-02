Ook Amnesty beschuldigt Israël nu van apartheid

Een confrontatie tussen een Palestijnse demonstrant en een Israëlische soldaat op de bezette Westelijke Jordaanoever. Beeld Hollandse Hoogte/AFP

Israël maakt zich schuldig aan apartheid, zo stelt Amnesty International in een vandaag verschenen rapport. De mensenrechtenorganisatie stelt daarin het Israëlische systeem niet gelijk aan het apartheidssysteem van Zuid-Afrika van de vorige eeuw, maar wel legt Israël ‘een systeem van onderdrukking en overheersing’ op aan de Palestijnse bevolking dat voldoet aan de definitie van apartheid zoals die is vastgelegd in het internationaal recht.

Die definitie is vooral gevormd door het Statuut van Rome uit 1998 – het verdrag dat de grondslag vormt van het Internationaal Strafhof – en het Apartheidsverdrag van de VN uit 1973. Daarin wordt apartheid gedefinieerd als ‘onmenselijke handelingen die begaan worden met het doel de overheersing van een raciale groep over een andere raciale groep in te stellen en te behouden, en hen systematisch te onderdrukken’. Ook wordt apartheid volgens het internationaal recht gezien als een misdaad tegen de menselijkheid.

Onderzoek ICC

In het 280 pagina’s tellende rapport zet Amnesty de verschillende onderdelen van het systeem van apartheid dat de Israëlische overheid implementeert uiteen: het onwettig doden van Palestijnen, het drastisch beperken van de bewegingsvrijheid van de Palestijnse bevolking, het bewust arm houden van de Palestijnen, het onteigenen van land en het ontzeggen van staatsburgerschap. Volgens Amnesty zijn de intenties van de Israëlische autoriteiten in alle gevallen hetzelfde: ‘om Joodse Israëliërs te bevoorrechten ten koste van Palestijnen’.

De mensenrechtenorganisatie roept de internationale gemeenschap op actie te ondernemen ‘om druk op Israël uit te oefenen om het systeem van apartheid te ontmantelen’. Ook roept Amnesty het Internationaal Strafhof op om een onderzoek naar apartheid op te nemen in het onderzoek dat het hof momenteel voert naar oorlogsmisdaden die de laatste jaren mogelijk zijn gepleegd door Israël, Hamas en andere gewapende Palestijnse groeperingen.

‘Onjuist, partijdig en antisemitisch’

Vanuit Israël wordt woedend gereageerd op het rapport. Het ministerie van buitenlandse zaken noemde het rapport in een verklaring ‘onjuist, partijdig en antisemitisch’. De woordvoerder van het ministerie, Lior Haiat, veroordeelde het rapport als ‘een georkestreerde poging van anti-Israël-organisaties om Israël in diskrediet te brengen en te delegitimeren’. Ook de minister van buitenlandse zaken Yair Lapid sprak zich uit: volgens hem is het rapport ‘losgerukt van de werkelijkheid’ en is Amnesty ‘een radicale organisatie die propaganda napraat’.

Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International, legt de kritiek van de Israëlische regering naast zich neer. “Onze conclusies kunnen shockeren en verontrusten – en dat moeten ze ook,” zei ze dinsdag op een persconferentie in Oost-Jeruzalem. “Sommigen binnen de Israëlische regering zullen misschien proberen hiervan af te leiden door Amnesty er valselijk van te beschuldigen een poging te doen Israël te destabiliseren of antisemitisch te zijn.” Volgens haar zijn zulke beschuldigingen ‘ongegrond’.

Amnesty is niet de eerste mensenrechtenorganisatie die Israël beschuldigt van apartheid. Vorig jaar kwam de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem met een rapport waarin het Israël betichte van apartheid, en enkele maanden later kwam Human Rights Watch als eerste grote internationale mensenrechtenorganisatie tot dezelfde conclusie.