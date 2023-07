Ooit een lachertje, nu een bestseller voor Renault: wat verklaart het succes van Dacia?

Dacia's verlaten de fabriek in het Roemeense Mioveni, de op vier na grootste van Europa. Beeld ANP / EPA

Als ze samen op het winnaarspodium zouden staan, zouden ze een grappig stel zijn. Op nummer 1 de Tesla Y en op nummer 2 de Dacia Sandero. Rijk tegenover arm. Weelde versus eenvoud.

En toch staan ze samen op dat podium. Tesla en Dacia waren in het eerste kwartaal van dit jaar de bestverkochte auto’s in Europa, aldus onderzoeks- en adviesbureau Jato. Van de Tesla Y werden er ruim 71.000 verkocht, van de Dacia Sandero meer dan 60.000. Het succesverhaal van Tesla en Elon Musk is algemeen bekend, maar wat verklaart de opmars van Dacia?

“De auto’s zijn goedkoop, van goede kwaliteit en betrouwbaar,” zegt econoom Bernard Jullien van de Universiteit van Bordeaux. “Het is misschien wel de eerste en enige auto in z’n soort die consumenten nieuw kunnen kopen, terwijl ze vroeger altijd een tweedehands auto kochten.”

Kopie van de Renault 8

Dacia is van oorsprong een Roemeens automerk. De eerste fabriek werd in de jaren zestig gebouwd. Het was de tijd van de Koude Oorlog, van het Oostblok. De Dacia moest een betaalbare Roemeense familiewagen worden, toegankelijk voor iedereen.

De Roemenen deden daarvoor een beroep op Franse kennis en expertise, geleverd door Renault. De eerste auto die in elkaar werd gezet, de vierkante Dacia 1100, was een kopie van de Renault 8. In 1968 werd het eerste exemplaar ingewijd door de communistische dictator Nicolae Ceaucescu, die zelf achter het stuur kroop.

In 1999 – de Muur was gevallen, de Koude Oorlog voorbij – besloten de Fransen om Dacia te kopen. In Europa ging hoongelach op; elitaire Franse autospecialisten haalden hun neus op voor het ‘Oost-Europeaantje’.

“Renault ging tegen de stroom in,” zegt econoom Jullien. “De meeste autofabrikanten investeerden in duurdere modellen. Renaulttopman Louis Schweitzer koos voor het tegenovergestelde: een auto met een lage prijs en met comfort en kwaliteit. In dat segment was er bijna geen concurrentie.”

Franse expertise en Roemeense soberheid

De kritiek werd dan ook al snel ingehaald door het commerciële succes. Franse expertise en Roemeense soberheid bleken een goede combinatie. Renault zorgde voor kennis, aanzien en mondiale zichtbaarheid, Dacia leverde fabrieken en goedkope arbeidskrachten.

De Logan, die verscheen in 2004, was er al vanaf vijfduizend euro en werd met z’n afbraaktarief een megasucces. Daarna verscheen het model Sandero, dat uitgroeide tot een van de grootste bestsellers onder particulieren. En ook de Duster – een goedkope SUV – is een hit op de weg.

Dictator Nicolae Ceauşescu achter het stuur van de eerste Dacia, in 1968. Beeld Romanian National Archives

De productie gebeurt in lagelonenlanden, de techniek is ontwikkeld door Renault. En er wordt vooral verkocht aan particulieren, wat wil zeggen: zonder kortingen. Het resultaat: een spotgoedkope auto met alles wat je nodig hebt, maar niet meer dan dat. The best value for money, is de slogan van het bedrijf.

Het is een auto met lage kosten en lage marges. Die lage kosten zorgen voor de grote verkoop en de grote verkoop zorgt vooralsnog voor winstcijfers – ondanks de kleine marges per auto.

Recordcijfers

Begin dit jaar maakte Dacia recordcijfers bekend. In 2022 werden 573.800 auto’s verkocht: een stijging van 6,8 procent, terwijl de mondiale automarkt in problemen verkeerde. In de eerste zes maanden van dit jaar verkocht Dacia ruim 354.000 voertuigen. De verkoop in Nederland bereikte vorig jaar een nieuw record van 5600 exemplaren – Dacia is naar eigen zeggen ‘het op twee na snelst groeiende automerk’ in Nederland.

‘Het Roemeense merk begon in 1999 met niets en heeft nu 9 procent van de Europese markt in handen,’ schreef economisch vakblad Capital. “Een groot deel van de resultaten en de groei die Renault nu boekt, is te danken aan Dacia,” aldus Jullien. “De Fransen hebben in dit marktsegment echt een voorsprong op de concurrentie.”

Het modellengamma zoals Dacia dat afgelopen herfst presenteerde. Beeld Reuters

De fabrikant staat nu op een strategisch kruispunt. Moeten er ook luxere Dacia’s komen? De Bigster komt eraan: een grotere, maar nog steeds sobere SUV. Jullien: “Het belangrijkste is dat het merk zijn eigen karakter behoudt en niet gaat nadoen wat de concurrentie al doet. Niet iedereen heeft behoefte aan een achteruitrijradar in de auto.”

En de transitie naar elektrisch rijden? De elektrische Dacia Spring rijdt inmiddels rond, maar heeft een beperkte actieradius. “Dacia is geen technologische pionier. De auto’s hadden heel lang geen schermen op dashboards, die kwamen pas toen de prijs daalde. Dat zal ook zo gaan met accu’s. Dacia zal pas echt groot uitpakken met elektrische modellen als er goedkope accu’s beschikbaar zijn, die óók een groot bereik hebben. Want de lage prijs is cruciaal voor Dacia én voor de kopers: dat is de reden van het succes.”