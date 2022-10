Ooggetuigen over de chaos in steeg Seoel: ‘Mensen vielen om als dominostenen’

Het smalle straatje waar zich het Halloweendrama voltrok. Beeld REUTERS

Het drama voltrok zich zaterdag in een straatje bij het Hamiltonhotel in Itaewon, waar tienduizenden mensen Halloween vierden. Ook de Amsterdamse Benjamin Afrifa (23), die studeert in Japan, reisde voor zijn vakantie af naar de Zuid-Koreaanse hoofdstad. “We waren speciaal hierheen gekomen om om een Halloweenfeestje mee te pakken, omdat we hoorden dat Itaewon the place to be daarvoor is.”

Al aan het begin van de avond, toen hij en zijn groep wat wilden gaan eten in de wijk, waren er signalen dat het veel te druk zou worden, zegt Afrifa. “Het duurde een kwartier om het metrostation uit te komen, normaal is dat een minuut.” Ondertussen werd de sfeer grimmiger. “De chaos was nog niet echt ontketend, maar er reden al wel veel ambulances. We dachten, dit gaat niet lukken. Dit voelt niet goed. Toen zijn we naar een andere wijk gegaan.”

Vanaf dat moment ontvingen ze om de vijf minuten een nieuwe noodmelding via hun telefoon, die de Koreaanse overheid stuurde om de stad te alarmeren. “Die waren in het Koreaans natuurlijk. Maar toen we Nederlandse media gingen checken, zagen we al berichten over tientallen doden. Toen begon het besef wel te komen en dat we net op tijd weg waren gekomen.”

Heen en weer geduwd

In Itaewon duurde het drama vervolgens nog een tijd door. Een jonge vrouw beschrijft hoe de mensenmassa een tijdje heen en weer werd geduwd. Haar vriendin werd onder de voet gelopen, meldt persagentschap Yonhap. Een getuige bevestigt dat op CNN. “Ik zag mensen naar de linkerkant gaan en ik zag mensen in tegenovergestelde richting gaan. De mensen in het midden kwamen vast te zitten. Ze konden niet meer communiceren en niet ademhalen.”

Een andere vrouw vertelt dat de steeg, die naar beneden loopt, in korte tijd vol stroomde. “Een klein persoon als ik kon niet eens ademen,” zegt zij. “Ik overleefde het, omdat ik me aan de zijkant van de steeg bevond. Het lijkt erop dat de mensen in het midden het meest hebben geleden.”

‘Mensen bleven naar voren duwen waardoor andere mensen schreeuwend omvielen als dominostenen,’ schrijft een getuige op Twitter. ‘Ik dacht dat ik ook dood zou worden gedrukt, omdat mensen bleven duwen terwijl ze niet beseften dat vooraan de menigte mensen op de grond vielen.’

Een overlevende zegt dat hulpverleners nauwelijks in de steeg konden komen, omdat ze werden opgehouden door de menigte. Anderen geven de eigenaren van bars, winkels en clubs de schuld. Die zouden mensen hebben tegengehouden die via hun zaken probeerden te ontsnappen uit de overvolle steeg. “Het lijkt erop dat er meer slachtoffers zijn gevallen toen mensen probeerden te ontsnappen naar nabijgelegen winkels, maar weer op straat werden gezet omdat de openingstijden voorbij waren,” aldus een ooggetuige.

Chaos op straat

De Nederlander Tim van Riel, die in Seoel studeert, woont in een zijstraat bij de rampplek. Hij vertelt hoe hij thuis met vrienden Halloween vierde. “Een huisgenoot die buiten een vriend ging zoeken, zag tientallen mensen op straat liggen. “Sommige vrienden zijn bij ons gebleven, anderen gingen naar huis,” zegt Van Riel. “Ik ben met een paar mensen meegelopen. Het was een chaos op straat. Mensen zaten in tranen op de grond.”

Volgens de Nederlandse student hadden er nooit zoveel mensen in het gebied mogen zijn. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de nabijgelegen brede hoofdstraat in Itaewon niet was afgesloten voor verkeer zodat de mensenmassa meer ruimte had.

“Twee weken geleden was er een groot foodfestival,” zegt Van Riel. “Toen was de hoofdstraat wél afgesloten. In Itaewon zijn heel veel feesten. Waar in Nederland bij evenementen gebieden worden afgesloten, rijden hier gewoon auto’s, taxi’s en bussen door de straten. De veiligheid van het publiek was slecht georganiseerd.”

Zeker 151 mensen kwamen zaterdag om het leven. Onder de slachtoffers zijn met name veel vrouwen van in de twintig. Honderden mensen worden nog vermist.