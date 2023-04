Ontslagen Israëlische minister van Defensie is een week later nog altijd aan het werk

Yoav Galant. Beeld ABIR SULTAN/EPA

Kan een minister ontslagen zijn en tegelijkertijd in functie? Dit vraagstuk van kwantummechanische aard werpt de minister van Defensie van Israël op.

Vorige week maakte premier Benjamin Netanyahu bekend dat hij Yoav Galant had ontslagen, nadat deze minister in een toespraak had opgeroepen de omstreden juridische hervormingen van de regering, die onder andere de macht van het hooggerechtshof moeten inperken, voorlopig uit te stellen.

Mogelijk voelde Netanyahu al snel aan dat hij zijn hand overspeeld had. Met het ontslag van de minister haalde hij niet alleen de woede van tienduizenden demonstranten – die massaal de straat opgingen – op de hals, maar ook van Israëls gehele veiligheidsestablishment.

Daarnaast werd de premier op de vingers getikt door de Amerikaanse president Joe Biden, en ook in zijn eigen coalitie gingen stemmen op om Galant aan te houden. Dus bleef de officiële ontslagbrief – die volgens protocol verstuurd moet worden voor iemand écht ontslagen is – in de la.

Een Iraanse drone

Nu staat de premier voor een dilemma: als hij het ontslag alsnog doordrukt, loopt hij het risico de opstand tegen zijn regering verder op te hitsen, maar als hij aankondigt zijn besluit terug te draaien moet hij toegeven dat hij fout zat – het soort schuldbekentenis dat de premier niet eigen is.

Uit een verklaring van het kantoor van de premier blijkt dat Netanyahu de keuze voorlopig uitstelt vanwege ‘de zich ontwikkelende veiligheidssituatie’. Er werden geen verdere details gegeven, maar vermoedelijk wordt er gedoeld op de drone die op maandag boven Israël uit de lucht werd geschoten. Het Israëlische leger vermoedt dat het om een Iraanse drone gaat.

Dat een portefeuillewissel op het ministerie van Defensie niet heel goed uitkomt op het moment dat er buitenlandse drones in het luchtruim worden gesignaleerd, lijkt een logisch beslissing, maar het is er ook een die Netanyahu sowieso goed uitkomt. Het geeft hem iets meer tijd om de gevolgen van de uiteindelijke keuze die hij zal moeten maken – ontslaan of niet ontslaan – nog even te ontlopen.

Excuses of niet?

Volgens enkele betrokkenen hoopt de premier nog op een excuusbrief van Galant, waarin hij zich zou verontschuldigen voor zijn uitspraken tegen de juridische hervormingen van de regering. Met zulke officiële excuses in zijn zak zou Netanyahu minder zwak overkomen, mocht hij besluiten Galant in zijn functie te laten. Maar volgens diezelfde betrokkenen is Galant alleen bereid excuses te maken voor de timing van zijn toespraak, niet de inhoud.

Ondanks de politieke strijd die achter de schermen wordt uitgevochten lijken beide politici besloten te hebben zich publiekelijk van hun beste kant te laten zien. Maandag brachten Netanyahu en Galant samen een bezoek aan een vliegbasis, ter gelegenheid van Pesach, dat woensdag is begonnen.

Netanyahu’s aarzelende beleid is ondertussen voer voor de oppositie, die de premier ervan beschuldigt Israëls veiligheid in gevaar te brengen door het mandaat van de minister van Defensie in twijfel te trekken. ‘De veiligheid van Israël is geen auditie voor een film of tv-serie,’ twitterde Benny Gantz, voorheen ook defensieminister onder Netanyahu, maandag. ‘De burgers van Israël hebben een permanente minister van Defensie nodig. Niet later, maar nu.’