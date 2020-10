Onthoofde leraar Paty wordt herdacht in Tweede Kamer

Beeld EPA

Hij spreekt van een “afschuwelijke terreurdaad”. Rutte – die eerder al contact had met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron om Nederlandse steun te betuigen – gaat namens het kabinet een bijdrage aan de herdenking leveren.

Paty had in een les over vrijheid van meningsuiting spotprenten van de profeet Mohammed getoond. Dat zou het motief zijn geweest van de 18-jarige Tsjetsjeense moslimextremist Abdoellakh Aboejedovitsj Anzorov om de docent te doden. Hij heeft aan twee leerlingen honderden euro's gegeven om de docent aan te wijzen.

Amsterdamse leraren

Anzorov werd door de politie doodgeschoten na zijn terreurdaad. Volgens de Franse ambassadeur in Den Haag gaat deze aanslag ‘heel de vrije wereld’ aan.

Ook Amsterdamse docenten gaat het niet in de koude kleren zitten. Bij docenten geschiedenis en staatsinrichting heerst er afschuw, angst, verslagenheid en boosheid. Burgemeester Halsema wil dan ook, samen met wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs), in gesprek met Amsterdamse docenten.

In het Amsterdamse Oosterpark hebben enkele Amsterdammers ook bloemen neergelegd bij het monument De Schreeuw, dat dichtbij de plaats staat waar Theo van Gogh in 2004 is vermoord.