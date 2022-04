Onrust verspreidt zich naar Jeruzalem: 150 gewonden bij al-Aqsamoskee

De Israëlische oproerpolitie pakt een Palestijnse man op. Beeld AFP

Het kwam vrijdag na het ochtendgebed tot rellen bij de moskee op de Tempelberg, een plek die door zowel de joden als de moslims als heilig wordt beschouwd.

Er waren ongeveer 12.000 gelovigen naar het ochtendgebed gekomen en honderden van hen keerden zich tegen de politie. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Zij zouden het geweld met traangas en rubberen kogels hebben beantwoord. Volgens de Palestijnse hulpdienst Rode Halve Maan zijn meer dan 150 Palestijnen gewond geraakt, Israëlische autoriteiten spreken van drie gewonde agenten. Een woordvoerder van de moskee meldt dat meer dan tachtig Palestijnen zijn gearresteerd.

Tienduizenden moslims werden verwacht voor het vrijdaggebed om te bidden tijdens de islamitische vastenmaand ramadan. Ook het joodse Pesachfeest, dat vrijdag begint, trekt veel gelovigen en bezoekers naar Jeruzalem. Alleen al deze week verwacht het ministerie van Toerisme in totaal 30.000 buitenlandse toeristen. De al-Aqsamoskee is de op twee na heiligste plaats in de islam.

Onrust

Vorig jaar was de moskee ook het toneel van rellen, die begonnen naar aanleiding van de uitzetting van Arabieren uit hun woningen in een wijk in het door Israël bezette Oost-Jeruzalem.

De veiligheidssituatie in Israël is de laatste tijd erg gespannen na vier aanvallen van Palestijnen waarbij in de afgelopen twee weken veertien Israëliërs omkwamen. Israël vreest dat het geweld tijdens de ramadan verder oplaait.