Onrust in VS neemt toe na demonstraties en rellen: ‘Alles is hier dichtgetimmerd’

Beeld AP

Een karavaan van honderden Trump-aanhangers reed zaterdag naar de stad Portland in de Amerikaanse staat Oregon. Daar troffen ze een groep demonstranten die protesteerde tegen politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Op beelden is te zien hoe demonstranten uit beide kampen slaags raken, hoe Black Lives Matter-activisten vlaggen van Trump-aanhangers wegrukken en Trump-fans traangas naar de tegenpartij spuiten.



Aan het eind van de confrontatie ontstond een schietpartij, waarbij één dode viel. Volgens Amerikaanse media gaat het om een witte man die zich afficheerde met de pro-Trumpbeweging Patriot Prayer. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over de identiteit van het slachtoffer of over aanhoudingen.

Kenosha

Juist dit weekend kondigde president Trump aan dat hij dinsdag een bezoek brengt aan de door geweld geteisterde stad Kenosha, even noordelijk van Chicago in de staat Wisconsin. Daar heerst al een week grote onrust nadat een zwarte man, Jacob Blake (29), zich verzette tegen zijn arrestatie en voor het oog van zijn kinderen zeven keer in de rug was geschoten door een politieman.

De stad ziet eruit alsof zich daar een ramp heeft voltrokken. Een parkeerplaats staat inmiddels vol auto's die allemaal zijn uitgebrand. Talloze winkels zijn geplunderd, vaak ook uitgebrand en soms ingestort. Het resultaat van een aantal nachten van plunderingen en gewelddadige confrontaties tussen relschoppers en de politie. “Het ziet eruit als Miami voor de orkaan, alleen is alles hier dichtgetimmerd na een storm van geweld en vuur,” aldus USA Today.

Wat begon met protestdemonstraties van Black Lives Matter liep al snel uit op nachten van straatgeweld vol plunderingen en vandalisme. De spanning liep nog hoger op nadat een 17-jarige Kyle Rittenhouse, lid van een zwaar bewapende ‘burgerbrigade’, met een automatisch geweer op straat het vuur opende op demonstranten. Daarbij vielen twee doden en een gewonde. Volgens Amerikaanse media werden de leden van de burgerbrigade die avond bedankt door de lokale politie.

Heldenstatus

“Kyle Rittenhouse kwam op om zijn gemeenschap en zijn land te beschermen,” zei John Pierce, een van de advocaten van de schutter op Twitter. De tiener heeft in sommige kringen inmiddels een heldenstatus en christelijke groepen evenals organisaties die het wapenbezit verdedigen zijn inzamelingen voor hem begonnen, wat ook weer olie op het vuur gooit.



Dat alles maakt het grotendeels blanke Kenosha (100.000 inwoners) tot het laatste kruitvat in een zomer vol explosieve demonstraties tegen politiegeweld en racisme. Na het neerschieten van Blake – die volgens de politie een mes in zijn auto had – steunen nog meer Amerikaanse sporters de acties van Black Lives Matter. Donald Trump heeft over dat laatste zijn afkeer uitgesproken net zoals hij de laatste dagen vooral van leer is getrokken tegen in zijn ogen softe en incapabele Democratische stadsbestuurders en gewelddadige demonstranten en plunderaars.



De president – die orde en gezag tot een van de belangrijkste punten voor zijn herverkiezing heeft gemaakt – wil in Kelosha gesprekken voeren met politiemensen en andere ordehandhavers. Hij wil persoonlijk zien hoe groot de schade is, aldus een woordvoerder van het Witte Huis aan verslaggevers. Clyde McLemore, oprichter van een lokale Black Lives Matter-afdeling, hoopt dat Trump ook zijn kant van het verhaal wil horen. “Wat ik meneer de president wil vertellen, is dat Black Lives Matter-leden niet de misdadigers zijn, niet de plunderaars. Hij geeft ons de schuld, maar zo is het niet,” aldus McLemore in lokale media.

null Kyle Rittenhouse stood up to protect his community and his country. He defended himself. We will no longer let America's cities burn. The mayors and governors had their chance. They failed. #FightBack https://t.co/6gB8oZuxGh

Autoindustrie

Kenosha stond lang bekend als welvarende autoindustrie-stad. Het was de thuisbasis van Kenosha Engine, een autofabriek die echter in 2010 - na honderd jaar – werd gesloten door Chrysler. Vijfduizend mensen kwamen daardoor zonder werk te zitten. De stad herstelde zich de laatste jaren door een grote opslag van Amazon en de komst van andere bedrijven. Maar het conavirus deelde een nieuwe klap uit. Los van het protest tegen het politiegeweld hebben woordvoerder van de zwarte gemeenschap ook gewezen op achterstelling in de lokale huisvesting, de gezondheidszorg, het onderwijs en binnen het rechtssysteem. Terwijl ongeveer 13 procent van de blanken in Kenosha in armoede leeft, is dat percentage bijna drie keer zo hoog onder zwarte inwoners.