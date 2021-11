Onrust in België en Engeland over misbruik van vrouwen na drogering in nachtleven

In Brussel werd in oktober gedemonstreerd om aandacht te vragen voor meer veiligheid op straat. Beeld BELGA

Zeshonderd mensen, voornamelijk vrouwen, liepen zondagavond mee in een protestmars in het Belgische Gent na meerdere incidenten in korte tijd. In de stad worden twee mogelijke gevallen van verkrachting, die veel onrust veroorzaakten, onderzocht door de politie. Zo werd een vrouw eind oktober in een park verkracht, nadat ze vermoedelijk gedrogeerd werd in een bar. Er zou een substantie aan haar drankje zijn toegevoegd, waarna ze bewusteloos raakte. Afgelopen zaterdag was het weer raak toen een vrouw werd aangerand in een toilet in uitgaansbuurt Overpoort, schrijft De Standaard.

Volgens een organisatie die in Gent grensoverschrijdende incidenten in kaart brengt, zijn het ‘geen alleenstaande feiten’. In een jaar tijd kwamen er in totaal zeshonderd meldingen binnen. Ook in andere Belgische steden is het probleem groot. In Brussel werd vorige maand meerdere keren gedemonstreerd om aandacht te vragen voor meer veiligheid op straat na een reeks van verkrachtingen in een studentenbuurt in de stad.

tw/ spiking + needles

i was spiked via injection at a kasabian gig 2 weeks ago and this is what my back looked like 24hrs afterwards. if you notice any marks like this after a night out etc please please get to hospital asap so they can give you the right treatments and tests pic.twitter.com/A6MBu20qV4 — cait (@caitlin_fe) 5 november 2021

Injectienaalden

Ook in het Verenigd Koninkrijk heerst onrust en werd vorige maand opgeroepen tot een boycot van nachtclubs in wel dertig steden, nadat meerdere vrouwen gedrogeerd werden met een injectienaald. Daders injecteerden daarbij hun slachtoffers met een verdovend middel. Veel vrouwen deelden op sociale media hun verhaal en lieten de blauwe plekken en wondjes zien die ze eraan overhielden.

Velen gaven aan gaten in hun geheugen te hebben van meerdere uren en vaak met veel pijn wakker te zijn geworden. Volgens The Guardian zijn er inmiddels honderden gevallen bekend in vooral Nottingham, Liverpool en Manchester, maar ook meer in het zuiden van het land in Brighton. De politie verrichtte tot nu toe enkele arrestaties.

Afgelopen weekend vertelde voormalig X-Factor-deelneemer Betsy-Blue ook gedrogeerd te zijn via een injectienaald tijdens het uitgaan in Londen. Ze riep vrouwen op voorzichtig te zijn en deelde op Instagram een foto van een gaatje in haar huid. Een 21-jarige biologiestudente vertelde datzelfde weekend aan de BBC dat ze op een feestje was, al wat drankjes op had, toen ze opeens haar arm heftig voelde kloppen. Vervolgens werd ze heel wazig, terwijl ze met haar vriend aan het praten was. Ze werd direct met een taxi naar het ziekenhuis gebracht waar ze weer bijkwam. Toxicologische onderzoeken moeten nog uitsluitsel geven over wat er precies gebeurd is.

@RevolutionBars how are you planning to make your bars safer? a girl got spiked via needle in your reading bar? pic.twitter.com/3PvViGn2sN — als🤍 (@alscrowley) 8 november 2021

Bewusteloos

Over waarom het drogeren via een injectienaald plots de kop opsteekt, tasten autoriteiten nog in het duister. Ook bij het concert van rapper Travis Scott in Houston, waarbij acht doden en tientallen gewonden vielen, zijn berichten dat mensen gedrogeerd zouden zijn via een naald. Een beveiliger zegt dat hij een prik in zijn nek voelde, waarna hij enkele momenten later bewusteloos raakte. Ambulancepersoneel trof later een gaatje in zijn nek aan, wat door de prik van een injectienaald veroorzaakt kan zijn.

In Amsterdam komt ‘drogeren en misbruiken heel af en toe voor’, zegt een woordvoerder van de politie. Maar van drogering via een injectienaald zijn geen voorbeelden bekend. “Via injecties is nog nooit bij ons gemeld en daar hebben we ook nog nooit onderzoek naar gedaan.” Wel zijn gevallen bekend waarbij daders ghb in het drankje van hun slachtoffer deden om die vervolgens te misbruiken. Als je twijfelt over de inhoud van je drankje kan het daarom veiliger zijn om een nieuwe te bestellen of het te testen met een speciale teststrip.