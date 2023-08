Ongestoorde luxe: rijke, Poetingezinde Russen omzeilen via familieleden westerse sancties

Jelena Isinbajeva, een Olympisch gouden medaillewinnares in het polsstokhoogspringen, heeft nauwe, persoonlijke banden met Poetin. Maar tegen haar zijn geen sancties opgelegd. Beeld Getty Images

Nog steeds veel Poetingezinde Russen weten te ontkomen aan sancties, blijkt uit onderzoek van de Russische Anti-Corruptie Stichting, dat is gebracht door de Amerikaanse krant The Washington Post.

Een voorbeeld: Jelena Isinbajeva, een Olympisch gouden medaillewinnares in het polsstokhoogspringen, met nauwe, persoonlijke banden met Poetin. Isinbajeva is majoor in het Russische leger en nam drie jaar geleden deel aan een werkgroep over grondwetswijzigingen die Poetin in staat stelden om tot 2036 aan de macht te blijven. Desondanks zijn tegen haar geen sancties opgelegd. Onbekommerd door de oorlog, leidt ze een luxueus leven in haar miljoenenvilla op Tenerife, Spanje.

Een andere vriendin van het regime, Maria Kitajeva, voormalig-adviseur van de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe en getooid met de eretitel van generaal-majoor, bericht online vrolijk over haar uitjes naar Hongarije en Italië. De dochter en schoonzoon van Boris Obnosov, het hoofd van de Russische Tactische Raket Corporatie – die dus raketten en bommen produceert die al meer dan een jaar Oekraïense steden en infrastructuur vernietigen – beheren luxe appartementen in Praag.

‘De Russische realiteit’

Georgi Alboerov, een onderzoeker bij de Anti-Corruptie Stichting van Poetin-opponent Alexej Navalny, pleit ervoor dat Westerse sancties worden getoetst aan wat hij ‘de Russische realiteit’ noemt. Deze realiteit houdt in dat Russische functionarissen zelden eigendommen op hun eigen naam registreren, maar daarvoor graag de namen van hun advocaten of familieleden gebruiken. Veel van de bemiddelde zonen en dochters van kopstukken blijven zo aangenaam in het Westen wonen.

Recentelijk hebben leden van het Europees Parlement de Europese Commissie opgeroepen om ook sancties op te leggen aan de directe familieleden van Obnosov, wiens dochter voor een kleine acht miljoen euro aan onroerend goed in Praag bezit. Meerdere Russische zakenlui en topambtenaren hebben hun kinderen naar het buitenland gestuurd om in hun villa’s te wonen en ook – namens de ouders – alle offshore bankrekeningen en vakantiehuizen te onderhouden. Ook Vladimir Poetin zelf heeft zo’n netwerk van stromannen en tussenpersonen die zijn miljardenvermogen versluieren en bewaken.

Wat de zaak bemoeilijkt, is dat het juridisch niet gemakkelijk blijkt om kapitaal aan te pakken dat onder familieleden wordt verstopt. Het Europees Gerechtshof oordeelde onlangs bijvoorbeeld dat de moeder van Jevgeni Prigozjin, de wegens meervoudige schending van mensenrechten beruchte leider van de Wagnergroep, niet langer op de Europese sanctielijst mag staan. Volgens het arrest is een familieband op zichzelf onvoldoende rechtvaardiging om sancties op te leggen.

Poetins oorlog

In het afgelopen jaar zijn ongeveer honderd beroepszaken ingediend bij de Europese rechtbanken, onder andere door oligarchen zoals Roman Abramovitsj, Mikhaïl Fridman en Petr Aven. Ook zij hopen via deze weg aan de opgelegde sancties te ontkomen.

Atleet Isinbajeva wuifde de berichtgeving van de Anti-Corruptie Stichting weg op Russische sociale media. ‘Ik leef waar ik werk… Onthoud: jaloezie is een destructief gevoel... Ik ben een wereldburger; dat ben ik altijd geweest en dat zal ik blijven!’ De voormalige sportvedette heeft ook medestanders in de sociale media. Die betogen dat individuele Russische burgers, zelfs de allerrijksten, niet gestraft zouden moeten worden voor Poetins oorlogen.

Anderen menen daarentegen dat iedereen wiens rijkdom en succes te herleiden zijn naar het Kremlin daarvoor ook verantwoordelijk gehouden én aangepakt moet worden.

Michaïl Chodorkovski, een in ballingschap levende Russische zakenman en Poetincriticus, spreekt in The Washington Post van een ‘onsystematisch’ en ‘ondermaats’ sanctiebeleid. De verkeerden worden nu gestraft, zegt hij. Vertegenwoordigers van de antioorlogoppositie, die in Rusland worden vervolgd, kunnen nauwelijks naar het Westen verhuizen, aldus Chodorkovski. “Terwijl vertegenwoordigers van Poetins elite, zelfs familieleden van oorlogsmisdadigers die van tevoren Europese verblijfsvergunningen hebben verkregen, goed leven in het Westen en gestolen geld uit Rusland daar uitgeven.”