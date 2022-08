Ongelooflijke foto’s van Jupiter: James Webb-telescoop maakt unieke beelden van gasreus

Verschillende beelden van de telescoop zijn samengevoegd tot een compositiefoto die vanaf de aarde een nieuwe blik geeft op Jupiter. Beeld AP

Jupiter is met het blote oog wel te zien aan de avondhemel, maar meer dan een sterk stralend object is het niet voor de meeste kijkers. Tot je een blik werpt door een telescoop. Dan geeft het hemellichaam zijn geheim al snel prijs. Het is geen ster, maar een planeet. Scherper dan de beelden die James Webb maakt, kan het niet. Niet geplaagd door atmosfeer en bewolking tuurt de ‘sterrenkijker’ het zwerk in.

De nu gepubliceerde foto’s zijn opgebouwd uit meerdere beelden. Die compositie gunt ons aardbewoners een nieuwe blik op de enorme planeet. “Zo kun je Jupiters grote rode vlek zien, rechts onderaan,” zegt de Vlaamse wetenschapsexpert Martijn Peters na publicatie van de foto’s. “Dat is een storm die groot genoeg is om de aarde te verzwelgen.” Hij wijst ook op de vage ringen en verre sterrenstelsels die je kan zien op de achtergrond.

Beeld ANP/EPA

‘Heel ongelooflijk’

“De talrijke, heldere witte ‘vlekken’ en ‘strepen’ zijn waarschijnlijk wolkentoppen op zeer grote hoogte van gecondenseerde warmtestromingen,” zegt Heidi Hammel, interdisciplinair Webb-wetenschapper voor zonnestelselwaarnemingen. Ook de manen van Jupiter zijn te zien op deze foto.

“We hebben Jupiter nog nooit zo gezien. Het is allemaal heel ongelooflijk,” zegt Imke de Pater van de Universiteit van Californië. Zij leidde mede de waarnemingen. “We hadden eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo goed zou zijn.”

De planeet Jupiter in werkelijke kleuren, zoals hij werd gefotografeerd door de ruimtesonde Juno. Beeld Nasa

10 miljard

De 10 miljard dollar kostende opvolger van de Hubble-ruimtetelescoop van Nasa en het Europees Ruimteagentschap is eind vorig jaar gelanceerd en observeert sinds de zomer de kosmos in het infrarood. De beelden worden daarna kunstmatig gekleurd om de kenmerken te laten opvallen.

“Dit is omdat infrarood licht onzichtbaar is voor het menselijk oog,” legt Peters uit. Wetenschappers hopen met Webb de dageraad van het heelal te kunnen aanschouwen, door helemaal terug te kijken naar de tijd waarin de eerste sterren en sterrenstelsels − 13,7 miljard jaar geleden − werden gevormd.

De James Webb-telescoop kan terugkijken naar de 'geboorte' van het universum, zo'n 13,7 miljard jaar geleden. Beeld AP

Zwart gat

In juli presenteerden de samenwerkende ruimtevaartorganisaties de eerste beelden die James Webb schoot. Daarop zijn duizenden sterrenstelsels te zien, waarvan sommige licht uitstralen dat 13 miljard jaar onderweg is geweest. Ook zijn er foto's gemaakt van een zwart gat, de geboorte en dood van een ster.

Op de eerste beelden zijn honderden nieuwe sterren te zien zijn, die nooit eerder werden waargenomen. Ook zijn gaswolken te zien, die de basis kunnen vormen voor nieuwe sterren of planeten. “Ook alles waar wij uit bestaan komt hieruit voort,” zei een wetenschapper enthousiast bij de presentatie.

Opnames in infrarood worden later ingekleurd om details zichtbaar te maken. Beeld AFP