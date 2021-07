‘Onethisch experiment’ volgens wetenschappers, maar Boris Johnson zet ‘Freedom Day’ door

Engeland neemt afscheid van de meeste coronamaatregelen. Maar wat een onbezorgde zomer had moeten worden, dreigt uit te lopen op een zenuwslopend experiment. Is ‘Freedom Day’ verantwoord?

Bestuurders van Engelse bedrijven worden er gek van, alle berichten – ‘pings’ genoemd, naar het geluidje waarmee ze gepaard gaan – die hun werknemers ontvangen via de app van gezondheidsdienst NHS. Het korte bericht heeft dan ook grote gevolgen: de ontvanger is in de buurt van een met corona besmet persoon geweest – en moet dus in thuisisolatie.

In de eerste week van deze maand ontving een half miljoen Engelsen zo’n berichtje. Het ene na het andere bedrijf, van online winkel Asos tot Nissan en Rolls-Royce, meldde personeels­tekorten doordat werknemers noodgedwongen thuis moesten blijven.

De ‘pingdemie’ is een symptoom van het echte probleem: de pandemie. Want op de dag dat de Engelsen de meeste coronamaatregelen los­laten, worstelt het land nog volop met het virus. Zondag werden bijna 45.000 besmettingen vastgesteld, na Indonesië en Brazilië absoluut gezien het hoogste aantal wereldwijd. Het aantal ziekenhuisopnames (740) ligt nog ver onder de piek van januari (4579), maar is stijgende.

Toch zet premier Boris Johnson de door hem beloofde ‘Freedom Day’ door. Nachtclubs gaan maandag gewoon open, de afstandsregels komen te vervallen en mondkapjes zijn niet langer verplicht. “Als we het nu niet doen, wanneer dan wel?” vroeg de premier zich af.

Vaccinatiegraad

Johnson voelt zich ongetwijfeld gesterkt door de hoge vaccinatiegraad in Engeland: 87 procent van de volwassen bevolking heeft inmiddels één prik ontvangen, 68 procent heeft ook de tweede ‘jab’ binnen.

Anderzijds: in juni werd de ‘Freedom Day’ nog uitgesteld vanwege het hoge aantal besmettingen op dat moment. Het aantal besmettingen van toen, een kleine 8000, valt in het niet bij de aantallen van nu. En dan moeten de effecten van Wimbledon, de Formule 1-race van afgelopen weekend en het EK voetbal nog duidelijk worden. Niet ‘football is coming home’, maar ­‘covid is coming home’.

Een groep van meer dan 1200 internationale wetenschappers omschreef het doorzetten van de versoepelingen dan ook als een ‘onethisch experiment’. Worden alle maatregelen losgelaten, dan ontstaat in Engeland een voedings­bodem voor nieuwe varianten, waarschuwden zij in het wetenschappelijke blad The Lancet. Ook veel Engelsen maken zich zorgen, zo blijkt uit meerdere peilingen.

De immer optimistische Johnson is zelf ook niet blind voor de realiteit. Het enthousiasme waarmee hij al maanden vooruitblikt op ‘Freedom Day’ is vervangen voor waakzaamheid. De euforische televisietoespraak die hij naar verluidt van plan was te houden – eentje ‘in de geest van Winston Churchill’ – is geannuleerd. Nieuwe maatregelen zijn niet uitgesloten als het ­virus nog verder oplaait, waarschuwde hij. Ook vroeg Johnson iedereen om toch alsjeblieft een beetje op te passen. “Neem deze nieuwe stap met respect voor anderen en voor het risico dat het virus nog altijd vormt.”

Politieke rel

Of Johnson de juiste man is om die boodschap geloofwaardig over te brengen, valt te betwijfelen. De premier stond de laatste dagen in het middelpunt van een politieke rel. Minister van Volksgezondheid Sajid Javid testte na een bezoek aan een verpleeghuis positief op het virus. Johnson en zijn minister van Financiën Rishi Sunak waren met hem in contact geweest, maar wilden eerst niet in zelfisolatie. Na forse kritiek ging het tweetal toch overstag. Daarmee is één ding in ieder geval zeker: Johnson zelf zal maandag niet van ‘Freedom Day’ kunnen genieten.