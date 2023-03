Onduidelijkheid over nieuwe termijn graandeal tussen Oekraïne en Rusland

Een graanboer in Oekraïne bekijkt een verwoeste schuur. Beeld REUTERS

De gesprekken over een nieuwe deal liepen de voorbije weken erg moeizaam en de geldende afspraken zouden op 18 maart aflopen. De duur van een nieuwe deal was een van de heikele punten.

De graandeal maakt het mogelijk dat Kiev maar ook Moskou ondanks de oorlog graan, mest en andere landbouwproducten kunnen uitvoeren via de Zwarte Zee. Beide landen zijn belangrijke wereldwijde graanleveranciers.

Als het inderdaad zou gaan over een verlenging van 120 dagen, zou dat een overwinning zijn voor Oekraïne. Rusland liet eerder al weten liever een deal te willen sluiten voor slechts zestig dagen. Dinsdag communiceerde Moskou al eens dat er een deal was bereikt voor zestig dagen, maar dat bericht bleek later niet te kloppen.

Het oorspronkelijke akkoord dateert van juli vorig jaar. Dit is de tweede keer dat de graandeal wordt verlengd. Door de deal stegen de prijzen van voedingsmiddelen wereldwijd minder snel.

Aan het begin van de Russische invasie in Oekraïne ruim een jaar geleden dreigden grote tekorten en stegen de prijzen. De deal geldt dan ook als een van de weinige diplomatieke successen sinds de oorlog.

