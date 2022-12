Ondoorgrondelijk en onvoorstelbaar: Saoedi-Arabië bouwt een nieuw, futuristisch land in de woestijn

Oxagon is een uitgestrekt industriegebied dat gedeeltelijk zal worden gebouwd op pontonachtige constructies die in de Rode Zee drijven. Beeld Neom

Kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zag geen verloren woestijnlandschap toen zijn helikopter in Neom landde, maar juist de toekomst. Hij verzon een plan voor een stad/staat, waarbij hij 26.000 vierkante kilometer rotsachtige woestenij en verlaten kustlijn wil inrichten en geschikt maken voor bewoning. Sinds de aankondiging in 2017 is er veel kritiek en giswerk geweest, maar een ding is zeker: Neom is zowel ondoorgrondelijk als onvoorstelbaar, een duizend-en-één-nachtsprookje 3.0.

Neom – het betekent ‘toekomstland’ – wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Het is een stuk land zo groot als België; het schiereiland Ras Sheikh al-Hameed in de golf van Akaba grenst aan Jordanië en Egypte. De plek is gekozen om de strategische locatie, dicht bij het Suezkanaal en de internationale scheepvaartroutes.

Belastingvrij

Neom zal autonoom zijn, met eigen wetten en een belastingvrije vrijhandelszone, een minikoninkrijkje binnen het grote koninkrijk van het huis van Saud. Dit ‘kroonjuweel’ gaat zo’n 500 miljard dollar kosten en zal voor zijn energiebehoefte 100 procent draaien op zon en wind. Bekostigd door gelden van oliebedrijf Aramco is Neom een showcase voor het dromen in mogelijkheden, wel met miljarden dollars als back-up.

Weinig mensen hadden nog van Neom gehoord toen de kroonprins in januari 2021 de wereld wakker schudde door ‘The Line’ te onthullen – een sciencefictionachtige, lineaire autovrije stad van 170 km lang, 250 meter breed en 500 meter hoog, de façade bedekt met spiegels. Bovendien zou de stad nog geen gram koolstof uitstoten. De geplande miljoen inwoners hoeven niet meer dan 5 minuten te lopen naar essentiële voorzieningen. Elektriciteit, kabels en hogesnelheidstreinen, alles wordt ondergronds aangelegd.

Wintersport

Een paar weken geleden werd wintersportplaats Trojena in de Hiswawoestijn geïntroduceerd, waar maar liefst 20 miljoen ton steen voor moet worden verwijderd. De gloednieuwe ‘Neom Studios’ gaat de concurrentie aan met Hollywood door de woestijnlandschapdecors. Dan is er Oxagon, een uitgestrekt industriegebied dat gedeeltelijk zal worden gebouwd op pontonachtige constructies die in de Rode Zee drijven. Machines graven de fundamenten voor een waterstoffabriek, terwijl hijskranen heen en weer zwaaien over een bijna voltooid datacenter. Met kunstmatige intelligentie en cyberbeveiliging vervaagt Neom niet alleen de grenzen tussen privacy en dataverzameling, maar zal het daarmee China en Israël naar de kroon steken. En zoals verwacht: de fascinatie van de kroonprins voor Star Wars en films zoals The Matrix en Blade Runner zie je overal in de ontwerpen terug.

Neom is Saoedi’s poging om het land te transformeren van olie naar hernieuwbare energie, en een enorme opgave, omdat vorige leiders nauwelijks nadachten over een wereld zonder olie en gas. Het zand van de Golfregio staat al vol met wolkenkrabbers, en of het nu Abu Dhabi is of Doha, niemand heeft tot nu toe Dubai als internationaal zakencentrum kunnen evenaren, laat staan overtreffen. Maar volgens Mohammed bin Salman gaat Neom niet concurreren met Dubai, maar zullen ze elkaar juist aanvullen. Neom zal nieuwe behoeftes creëren die ze in Dubai, de Golfstaten en zelfs op de hele planeet nog niet hebben.

Tekst gaat door onder foto

‘The Line’ is gepland als een sciencefictionachtige, lineaire autovrije stad van 170 km lang, 250 meter breed en 500 meter hoog, de façade bedekt met spiegels. Beeld Neom

Voor dit verhaal reisde ik af naar Neom. Mijn gezicht werd gescand door Chinese machines en met een QR-code kon ik vrij rondlopen in het tijdelijke woondorp waar alle voorbereidingen plaatsvinden. Buiten de hekken staan altijd twee helikopters startklaar voor calamiteiten en binnen het complex bevindt zich een gemeenschap met 3000 inwoners van 100 nationaliteiten. Een reeks nette gazons met identieke witte huizen strekt zich uit in alle richtingen; iedere week komen er nieuwe blokken bij, want de groei kan het aantal vacatures niet bijbenen. Gourmetmaaltijden worden geserveerd in een centrale eetzaal en de ‘Neomites’ zoeven op elektrische scooters tussen hun kantoren en woningen.

Er is inmiddels een school met 400 kinderen, een moskee, een ziekenhuis, een sportcomplex met twee zwembaden en tennisbanen. Neom zorgt voor alle comfort en basisbehoeften, zodat de bewoners het complex nooit zonder bijzondere reden hoeven te verlaten. En dat is maar goed ook, want het ambitieniveau is zo hoog dat er 24/7 moet worden doorgewerkt. In acht jaar moet er een duurzame gemeenschap zijn, draaiend op groene stroom en ontwikkeld door de grootste breinen en talenten van de wereld.

Energieverbruik van Australië

Een bezoek aan Neom leert: je komt hier om te pionieren, het kostenplaatje is ondergeschikt aan de vindingrijkheid van idee of ontwerp. Als Neom de expertise niet in huis heeft, wordt die ingehuurd. Het grootste puzzelstukje is de hoeveelheid elektriciteit die nodig is om alle projecten van energie te kunnen voorzien. Geschat wordt dat het ongeveer om het verbruik van heel Australië gaat, maar niemand weet het zeker. 85 procent hiervan komt uit zon en wind, maar toch is dat bij lange na niet voldoende. Er zullen bijvoorbeeld ook stuwdammen moeten worden gebouwd om elektriciteit van ontzilt water op te wekken. Maar hoe meer projecten Neom blijft introduceren, hoe meer energie nodig is. “Wat hier gebeurt, bestaat nergens anders op aarde. Ook de schaal waarop, is ongekend. Alles wordt vanuit het niets gebouwd in een van de extreemste omgevingen die er zijn: en dat binnen acht jaar,” verzucht een projectleider. “Daar lig ik wakker van.”

Riyad was nog maar vijftig jaar geleden een bedoeïenendorp, nu een metropolis van 8 miljoen mensen. De meeste steden verrezen bijna van de ene op de andere dag vanuit de lege woestijn. Dus waarom zouden ze niet geloven dat er in Neom straks vliegende taxi’s, kunstmatige manen en robotdienstmeisjes zijn?

Natuur bewaken

Het idee is dat Neom harmonieus gaat samenleven met de natuur. Slechts 5 procent mag maar worden ingericht, de rest blijft onaangetast. Er is zelfs een speciale afdeling opgezet om die 95 procent natuur te bewaken, wat niet altijd door iedereen wordt gewaardeerd: er spelen veel tegenstrijdige belangen. Dankzij de bescherming van Neom kan het ecosysteem in de Rode Zee zich weer herstellen, maar tegelijkertijd worden grillige bergen afgegraven voor een paradijselijk hotel in de wildernis.

Een enorme hoeveelheid CO 2 wordt de atmosfeer ingepompt om Neom, de katalysator van de energietransitie, te kunnen realiseren. In de morgen schijnt de zon zoals alle dagen in de woestijn en ’s nachts waaien de thermische winden in de golf van Akaba. Zoals de olievondst ooit een geschenk was voor het Arabische schiereiland, kan deze nieuwe energiemix niet alleen Saoedi-Arabië, maar ook het Midden-Oosten en misschien wel de hele planeet redden van catastrofale opwarming.

Tekst gaat door onder foto

De geplande miljoen inwoners van The Line hoeven niet meer dan 5 minuten te lopen naar essentiële voorzieningen. Beeld Neom

Delen van het plan voor Neom, zoals een faciliteit van 5 miljard dollar om waterstof voor brandstofcelvoertuigen en de luchtvaart te produceren, zijn vooruitstrevend en een economische realiteit. Het Amerikaanse Air Products heeft al exclusieve contracten met Neom voor afname van 1,2 miljoen ton groene waterstof per jaar. En dat is nog maar het begin. Er wordt hard gebouwd aan een nieuwe ontziltingsfabriek in Sharma, waarbij pekel wordt verwerkt tot glas, en magnesium tot metaal en waterstof. Zand wordt opslag voor elektriciteit en door geavanceerd hergebruik zal geen druppel water verloren gaan . Volgens Neom zal de manier waarop de 100 procent hernieuwbare energie gaat worden gebruikt een gamechanger zijn; met handige apps en on-demand gebruik.

Komt het van de grond?

Maar zal Neom ooit van de grond komen? De zonnepanelen en windturbines worden pas in 2026 aangelegd, terwijl de eerste bewoners al in 2030, over 8 jaar, hun intrek moeten nemen. De bouw van de veelbesproken kilometer hoge Jeddahtoren, met als doel om het hoogste gebouw van de wereld te worden, ligt ook al sinds 2019 stil.

In een kantoor hangt een poster van Gandhi met eronder een quote: ‘Champion Mindset’. Een jonge Canadese werknemer vertelt dat het gaat om een standvastig geloof in jezelf én in Neom, waarbij je met gedrevenheid, passie en de nieuwste kennis de huidige situatie kunt veranderen.

In de eetzaal loopt een 8-jarige jongetje in een T-shirt met de tekst ‘Good things take time’. Het jochie heeft geen idee hoe ironisch die tekst is in een omgeving waarin tijd juist alles bepaalt. Maar hier gebeurt tenminste iets, en snel. Niemand houdt je tegen, geen baas of budget, en daarom willen zoveel mensen hier deel van zijn. Bij de gate staat alweer een nieuwe lichting Saoedi’s om hun talent en brein aan Neom te geven.